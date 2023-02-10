В Томске столкнулись трамвай и иномарка
7 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня, 7 марта, в Томске на пересечении улиц Киевской и Лебедева столкнулись трамвай и автомобиль KIA, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 12.40. По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки, двигаясь по Киевской не уступил дорогу трамваю.
В результате происшествия женщина женщина-пассажир легкового автомобиля доставлена в медицинское учреждение. В момент столкновения в трамвае находились около 20 пассажиров, за помощью в медицинское учреждение не обращались.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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