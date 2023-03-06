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В Томске достроили школу на ул. Демьяна Бедного

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СМУ ТДСК завершило монтаж вентиляции и другие строительно-монтажные работы в школе на улице Демьяна Бедного, сообщает пресс-служба мэрии.

Объект должен пройти инспекцию государственного строительного надзора, затем начнётся лицензирование будущей школы. Предполагается, что занятия в ней начнутся с 1 сентября.

В пресс-службе уточняют, что в бюджете Томска на 2023 год дополнительно предусмотрены средства на оснащение новой школы по ул. Д. Бедного в размере 50 млн руб. в целях обеспечения софинансирования областному бюджету. Школа, рассчитанная на 1100 мест, спроектирована с учетом доступности для маломобильных граждан.

Образовательная организация строится в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

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