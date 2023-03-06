18+
18+
РЕКЛАМА

Трое пострадали при пожаре в томской многоэтажке

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествия жесть Томска интересные новости Трое пострадали при пожаре в томской многоэтажке

Накануне, 5 марта, в Томске загорелся 10-этажный панельный жилой дом по ул. Мечникова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.31. К приезду пожарных горела квартира на 5 этаже, в первом подъезде с 5 по 10 этажи было плотное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам 11 человек. С помощью спас-устройств пожарные помогли четверым жильцам, трое из которых получили отравление продуктами горения и были доставлены в отделение токсикологии Томской областной клинической больницы.

Пожар удалось ликвидировать в 17.17. В результате в одной из квартир в комнате, ванной, балконе обгорели стены, пол, потолок, вещная обстановка. Общая площадь пожара составила 19 кв. метров.

На месте работали 6 единиц техники и 24 человека. Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые создали первый в стране гранулированный антипирен для пластика

3 марта 2023
Томские новости

В Томской области возобновляются диспансеризация и профосмотры

1 марта 2023
Томские новости

В Томске установили информационные таблички на домах с арт-консервацией

9 февраля 2023
Томские новости

Томичей ждет гололед и мокрый снег

1 марта 2023
Томские новости

В Томске скорректируют режим работы светофора у Коммунального моста

6 февраля 2023
Томские новости

Томские спасатели помогли крановщику, который не мог сам покинуть кабину башенного крана

3 марта 2023
Томские новости

Спортсменки из Томской области привезли 3 медали с всероссийских соревнований по конькобежному спорту

2 марта 2023
Томские новости

Больше электроники и меньше нефти. Итоги 2022 года в отчете замгубернатора по экономике

7 февраля 2023
Томские новости

На разработку ПСД для капремонта томского ТЮЗа потратят 7 млн рублей

27 февраля 2023