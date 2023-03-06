Трое пострадали при пожаре в томской многоэтажке

6 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Накануне, 5 марта, в Томске загорелся 10-этажный панельный жилой дом по ул. Мечникова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.31. К приезду пожарных горела квартира на 5 этаже, в первом подъезде с 5 по 10 этажи было плотное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам 11 человек. С помощью спас-устройств пожарные помогли четверым жильцам, трое из которых получили отравление продуктами горения и были доставлены в отделение токсикологии Томской областной клинической больницы.

Пожар удалось ликвидировать в 17.17. В результате в одной из квартир в комнате, ванной, балконе обгорели стены, пол, потолок, вещная обстановка. Общая площадь пожара составила 19 кв. метров.

На месте работали 6 единиц техники и 24 человека. Причина возгорания устанавливается.

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