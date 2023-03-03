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«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают принять участие в VII Всероссийском семейном IT-марафоне

Ростелеком, Томские новости, марафон конкурс интернет образование it для детей «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают принять участие в VII Всероссийском семейном IT-марафоне

«Ростелеком», Академия инновационного образования и развития, Координационный центр доменов .RU/.РФ и Фонд «Разумный интернет» сообщают об открытии регистрации на VII Всероссийский семейный IT-марафон. К участию приглашаются семейные команды, состоящие из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей.

IT-марафон пройдет со 2 марта по 25 апреля 2023 года на официальном сайте проекта «Изучи интернет — управляй им!». Регистрация участников продлится до 13 апреля включительно. Результаты будут объявлены в Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый этап — творческое задание, участникам которого предстоит снять и представить жюри видеоролик на тему «Учитель, покоривший интернет». Второй этап — онлайн-турнир, который состоит из 24 заданий разной сложности, объединенных темой «Цифровая грамотность». Задания посвящены информационной, компьютерной, медиа- и коммуникационной грамотности, технологиям будущего и безопасности в интернете.

Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов, среди них: очки виртуальной реальности, умная колонка, смарт-часы, планшет для рисования, съемный жесткий диск. Участники онлайн-турнира, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

За шесть лет участниками IT-марафона стали больше 570 семейных команд со всей страны — это несколько тысяч детей, их родителей и друзей.

«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности участников. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-пользователями и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

В проект «Изучи интернет — управляй им!» входят:

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