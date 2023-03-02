Спортсменки из Томской области привезли 3 медали с всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Две спортсменки из Томской области стали обладателями медалей прошедших в Коломне финала Кубка России по конькобежному спорту и состязаний «Кубок СКР — финал», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 80 конькобежцев из 19 регионов РФ. Представляющая сборную Томской области Валерия Сороколетова в рамках Кубка СКР взяла «золото» на дистанции 500 метров, а также стала третьей в забеге на 3 000 метров. Екатерина Злобина отличилась в финале Кубка России, став первой среди женщин в масс-старте (16 кругов).

Обе спортсменки являются воспитанницами Томской областной спортивной школы олимпийского резерва. Валерия — спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь». Девушки тренируются под чутким руководством Юлии Субботиной.

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