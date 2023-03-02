Бонусы идут на взлет: «Ростелеком» и «Аэрофлот» стали партнерами

2 марта 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» расширяет возможности бонусной программы благодаря партнерству с «Аэрофлотом». Клиенты оператора теперь могут конвертировать бонусные баллы в мили крупнейшей российской авиакомпании. Их можно использовать на покупку авиабилетов, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг партнеров программы лояльности.

Клиентам «Ростелекома» доступны сертификаты на 300 или 500 миль — оформить обмен бонусов на них можно в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Ростелеком». Для активации предложения нужно будет ввести полученный промокод в «Аэрофлот Бонус».

«Ростелеком» развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Она пользуется популярностью среди клиентов: ежегодно число пользователей стабильно растет в среднем на 20%. Участники накапливают бонусы за оплату услуг оператора, подключение автоплатежа, привязку личного кабинета к социальной сети «ВКонтакте», участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в ста интернет-магазинах партнеров.

Обменять бонусы можно на скидки «СберМегаМаркета», «Яндекс Маркета», «Орматек», «585*Золотой», услуги страховой компании ВСК, специальный каталог книг «ЛитРес», подписку VK Музыка, сервисы «Пакет» от «Перекрестка» и «Пятерочки», билеты в сеть кинотеатров «КАРО», скидки на бронирование туров и отелей онлайн от Level.Travel, бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.

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