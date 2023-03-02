18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам расскажут об озеленении дореволюционного Томска

Культура в Томске, Томские новости, музей дореволюционный Томск история ландшафт зелень интересные новости Томска Томичам расскажут об озеленении дореволюционного Томска

В следующую субботу, 11 марта, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция «История садово-парковой культуры Томска: как это было и что стоит применять сегодня». Её прочтет координатор проекта «Ландшафтные волонтёры», аспирант кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Биологического института ТГУ Елена Пожидаева.

Как сообщают организаторы, слушателям расскажут о том, кто и как озеленял Томска, какие парки были самыми популярными и впечатляющими и чем именно томичи там занимались.

Кроме того, эксперт расскажет, какие растения использовались в озеленении общественных и частных территорий, и какие черты старинных парков стоило бы взять на заметку при создании современных общественных пространств.

Лекция пройдет в выставочном зале музея по адресу пр. Ленина, 44. Начало в 14.00. Зарегистрироваться для участия в лекции можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске до конца марта изменится схема движения по ул. Беринга

2 марта 2023
Томские новости

Томские ученые предлагают охранять красношейную поганку и перестать путать ночниц

1 февраля 2023
Томские новости

Водитель ВАЗа попал в больницу после столкновения с встречной иномаркой в Томске

17 февраля 2023
Томские новости

На части улицы Тверской в Томске ввели одностороннее движение

27 февраля 2023
Томские новости

На разработку ПСД для капремонта томского ТЮЗа потратят 7 млн рублей

27 февраля 2023
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

1 февраля 2023
Томские новости

В праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

20 февраля 2023
Томские новости

Томская область в 2022 году увеличила экспорт дикоросов почти на 41%

2 февраля 2023
Томские новости

В Томске следователи возбудили уголовное дело из-за непредоставления квартиры семье, живущей в аварийном доме

28 февраля 2023