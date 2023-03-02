Томичам расскажут об озеленении дореволюционного Томска

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2023 // Фото: nkvdmuseum.ru

В следующую субботу, 11 марта, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция «История садово-парковой культуры Томска: как это было и что стоит применять сегодня». Её прочтет координатор проекта «Ландшафтные волонтёры», аспирант кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Биологического института ТГУ Елена Пожидаева.

Как сообщают организаторы, слушателям расскажут о том, кто и как озеленял Томска, какие парки были самыми популярными и впечатляющими и чем именно томичи там занимались.

Кроме того, эксперт расскажет, какие растения использовались в озеленении общественных и частных территорий, и какие черты старинных парков стоило бы взять на заметку при создании современных общественных пространств.

Лекция пройдет в выставочном зале музея по адресу пр. Ленина, 44. Начало в 14.00. Зарегистрироваться для участия в лекции можно по ссылке.

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