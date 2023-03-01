В Томском политехе прошла конференция «Формирование мировоззрения для технологического лидерства России»

1 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Международном культурном центре Томского политеха прошла конференция «Формирование мировоззрения для технологического лидерства России», в рамках которой вузы Сибири обсудили новый курс «Основы российской государственности» для инженеров. Мероприятие состоялось в рамках проекта «ДНК России» и серии дискуссионных событий «Технологическое лидерство: идеи, практики, рецепты».

В конференции приняли участие проректоры по воспитательной и образовательной деятельности вузов Сибирского федерального округа, а также преподаватели, студенты и представители технологических компаний. В течение двух дней они обсуждали содержание и подходы к преподаванию нового курса, рассматривали особенности его внедрения в учебную программу для будущих инженеров.

«Необходимость разработки курса «Основы российской государственности» давно назрела, и наш президент эту задачу поставил. Я думаю, все понимают, что ранее мы немного упустили этот акцент, начинать нужно с основ. А сегодня это архиважно – мы с вами находимся в историческом моменте, развитии новых реалий и не упустить традиции и зарождение основ государственности, передать их будущим поколениям – это наша общая задача», – отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

В свою очередь председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по развитию сообществ молодых специалистов и президент ассоциации «МАКО» Ольга Голышенкова указала на ряд особенностей «приземления» абстрактного мировоззренческого содержания будущего курса для представителей технических специальностей.

«Во-первых, есть «аллергия» инженеров на то, что они называют «гуманитаристика» и они не хотят больше гуманитарных дисциплин, которые не имеют для них практического применения, – отметила Ольга Голышенкова. – Второе — очень важно говорить о мировоззрении для инженеров не абстрактно, а конкретно через истории и судьбы ранее и ныне живущих великих инженеров, ученых изобретателей, технологических предпринимателей. Именно это мы и хотим сделать. И в стенах ТПУ мы впервые начинаем эту работу».

К участию в конференции были приглашены две ключевые аудитории — студенты и преподаватели.

«Мы проработали с ними формат, где преподаватели создавали демо-уроки, мини-форматы, во время которых можно было донести информацию простым и понятным, вовлекающим способом. Затем студенты голосовали за форматы и высказывались — что бы они изменили, что сделали по-другому. Это было очень ценно, потому что зачастую мы предлагаем что-то молодежи или детям и их самих не спрашиваем об этом», – отметила Ольга Голышенкова.

По её словам, работа также ведется и с профессорско-преподавательским составом, чтобы в итоге составить такое содержание и подачу курса, которые позволят вовлечь их самих.

«Курс с самого начала своего проектирования организовывался так, что его разрабатывают сами преподаватели высших учебных заведений РФ. Он является результатом работы над осознанием этой проблематики, над пониманием технологий и системы образовательных событий, которые обеспечивают формирование мировоззрения, дающего молодому человеку возможность осознать, что он может сделать как специалист, профессионал в своей жизни, в своей стране», – отметил научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

По его словам, сегодня перед инженерным образованием в РФ стоят сверхзадачи – формирование нового поколения инженеров-создателей, которые бы работали не только на обеспечение имеющихся технологий, а разрабатывали новые решения.

«В этих условиях, при таком подходе, без комплексного, в том числе, гуманитарного знания, обеспечить глубокую мыслительную деятельность, организацию командной работы — а сейчас мы понимаем, что это одно из преимуществ, в том числе, наших научных школ — невозможно. У нас огромная надежда на сотрудничество и мы очень благодарны ТПУ за инициативу провести первую конференцию в этом ряду», – сказал Андрей Полосин.

В свою очередь ректор Томского политеха Дмитрий Седнев отметил, что вопрос формирования мировоззрения инженеров является одним из ключевых для вуза.

«На ученом совете мы рассматривали два серьезных вопроса, без которых невозможно представить формирование картины мира инженера. Первый вопрос — это подготовка с точки зрения молодежной политики, воспитательных аспектов. И сейчас много делается студенческими объединениями, когда равный равному начинает транслировать устоявшиеся практики, которые используются в современной инженерии, которые объединяются в кружковые движения, в клубы по интересам. И это действительно дало нам активных студентов, которые способны создавать новые продукты», – отметил Дмитрий Седнев.

Конференция завершилась итоговым пленарным заседанием, на котором пять команд, каждая по своему разделу, представили свое видение будущего курса. Впереди у проекта еще 10 аналогичных мероприятий по всей стране. Главным итогом станет курс, собранный с учетом предложений всех участников конференций. Предполагается, что он будет запущен с 1 сентября 2023 года. Его будут проходить студенты-первокурсники всех вузов страны.

Фото: Савелий Петрушев

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