В Томске следователи возбудили уголовное дело из-за непредоставления квартиры семье, живущей в аварийном доме

28 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц мэрии Томска в связи с непредоставлением квартиры семье, живущей в аварийном жилье по пер. Луговой, 18. Этот процесс инициирован по поручению председателя СК РФ.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, 2 августа 2019 года дом по пер. Луговой был признан аварийным и подлежащим сносу. Позже, в конце марта 2022 года, суд обязал администрацию Томска предоставить семье, живущей в этом доме с малолетними детьми, предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. В мае 2022 года решение суда вступило в законную силу, но до сегодняшнего дня не было исполнено.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.

В свою очередь в пресс-службе мэрии отметили, что дом на пер. Луговой, 18 расселяется по муниципальной программе. В нем 8 жилых помещений, одно из которых муниципальное. На сегодняшний день расселена одна частная квартира.

«Нам очень бы хотелось быстрее расселить семью из аварийного жилья, однако существует общая очередь на расселение, в которой по закону не учитываются количество детей, возраст и состояние здоровья проживающих в аварийном жилье. Подвинуть в очереди эту семью мы не имеем законного права, потому что в этой же очереди стоят люди, чьи дома были признаны аварийными раньше. На место в очереди влияет наличие судебного решения. У женщины, о которой идет речь, уже есть на руках решение суда, согласно которому ее семье будет предоставлена квартира не менее 41 кв. м. Эта площадь больше той, в которой сейчас проживает семья. Аукционы по покупке квартир для расселения по муниципальной программе будут объявлены уже в апреле текущего года», — цитирует пресс-служба начальника комитета жилищной политики администрации Татьяна Боровских.

Уточняется также, что после признания дома аварийным все жители приглашаются в районную администрацию, где им рассказывают о праве воспользоваться жильем маневренного фонда.

«Только за февраль этой семье было дважды предложено в письменном и устном виде переехать в жилье маневренного фонда. На предложения был получен категорический устный отказ, задокументировать который томичка согласилась накануне», — говорится в сообщении.

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