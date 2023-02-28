18+
18+
РЕКЛАМА

Депутаты облдумы увеличили расходы дорожного фонда почти на 950 миллионов рублей

Власть, ЗД ТО, Томские новости, дума томск новости интересное власти Депутаты облдумы увеличили расходы дорожного фонда почти на 950 миллионов рублей

На прошедшем сегодня, 28 февраля, первом в этому году собрании Законодательной Думы Томской области парламентарии единогласно в двух чтениях поддержали закон, корректирующий бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Изменения коснулись увеличения расходов регионального бюджета на 947 млн рублей за счет неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области (178,3 млн рублей), а также его доходов, поступивших в прошлому году сверх запланированных (768,6 млн рублей).

Как сообщает заместитель начальника департамента финансов администрации Томской области Яна Сидонская, дополнительные средства в этом году будут направлены на увеличение расходов дорожного фонда. В частности 125,7 млн рублей из этой суммы пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, 643 млн рублей — на их содержание и ремонт, 100 млн рублей составит субсидия ЗАТО Северск на ремонт уличной дорожной сети, и почти 55 млн рублей будет потрачено на приобретение стационарного оборудования и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

С учетом данных поправок объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2023 год составит 13,6 млрд рублей, что на три млрд больше, чем в прошлом году.

Еще одним важным изменением в законе об областном бюджете стало уточнение верхнего предела государственного долга Томской области. В этом году он уменьшен на 589, 3 млн рублей и на 1 января 2024 года составит 44,2 млн рублей. При этом уровень долговой нагрузки в течение следующих трех лет должен сократиться с 57,8% до 52,9%.

«Сегодня же было принято решение о том, что мы поддерживаем предложение Министерства финансов РФ о переносе погашения долга более 600 млн рублей, которые мы должны были погасить в 2022, на 2029 год. Это, конечно, серьезное подспорье в работе и департамента финансов, и администрации Томской области», — сказала спикер облдумы Оксана Козловская.

Она также отметила, что серьезных изменений в расходной части бюджета на 2023 год нет. В этом году она составляет около 100,9 млрд рублей. Доходы при этом достигли 105 млрд рублей. Из них 76,5 млрд рублей приходятся на налоговые и неналоговые доходы, 28,5 млрд рублей — безвозмездные поступления. Сумма профицита снижена до 4 млрд рублей и будет направлена на выполнение соглашений с Министерском финансов в тех контрольных цифрах, которых область должна придерживаться по объему заимствований.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томскую область временно не будут поставлять форель и икру из Кыргызстана

15 февраля 2023
Томские новости

Конкурс по отбору кандидатов на выборы мэра Томска пройдет 15 марта

7 февраля 2023
Томские новости

Сбер увеличил количество терминалов для оплаты телефоном в Томске

3 февраля 2023
Томские новости

Облдума установила ежемесячные выплаты для томских пожарных и спасателей из районов

28 февраля 2023
Томские новости

«Томскдорстрой» продолжит ремонтировать дороги в Северске

1 февраля 2023
Томские новости

В Томской области до ноября 2024 года должен появиться мусоросортировочный комплекс

10 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на «быстрые свидания» с произведениями искусства

13 февраля 2023
Томские новости

Томичи получили более 220 млн рублей через сервис «Деньги до зарплаты»

16 февраля 2023
Томские новости

Красные медведи захватывают Томск

13 февраля 2023