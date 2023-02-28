Депутаты облдумы увеличили расходы дорожного фонда почти на 950 миллионов рублей

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня, 28 февраля, первом в этому году собрании Законодательной Думы Томской области парламентарии единогласно в двух чтениях поддержали закон, корректирующий бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Изменения коснулись увеличения расходов регионального бюджета на 947 млн рублей за счет неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области (178,3 млн рублей), а также его доходов, поступивших в прошлому году сверх запланированных (768,6 млн рублей).

Как сообщает заместитель начальника департамента финансов администрации Томской области Яна Сидонская, дополнительные средства в этом году будут направлены на увеличение расходов дорожного фонда. В частности 125,7 млн рублей из этой суммы пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, 643 млн рублей — на их содержание и ремонт, 100 млн рублей составит субсидия ЗАТО Северск на ремонт уличной дорожной сети, и почти 55 млн рублей будет потрачено на приобретение стационарного оборудования и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

С учетом данных поправок объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2023 год составит 13,6 млрд рублей, что на три млрд больше, чем в прошлом году.

Еще одним важным изменением в законе об областном бюджете стало уточнение верхнего предела государственного долга Томской области. В этом году он уменьшен на 589, 3 млн рублей и на 1 января 2024 года составит 44,2 млн рублей. При этом уровень долговой нагрузки в течение следующих трех лет должен сократиться с 57,8% до 52,9%.

«Сегодня же было принято решение о том, что мы поддерживаем предложение Министерства финансов РФ о переносе погашения долга более 600 млн рублей, которые мы должны были погасить в 2022, на 2029 год. Это, конечно, серьезное подспорье в работе и департамента финансов, и администрации Томской области», — сказала спикер облдумы Оксана Козловская.

Она также отметила, что серьезных изменений в расходной части бюджета на 2023 год нет. В этом году она составляет около 100,9 млрд рублей. Доходы при этом достигли 105 млрд рублей. Из них 76,5 млрд рублей приходятся на налоговые и неналоговые доходы, 28,5 млрд рублей — безвозмездные поступления. Сумма профицита снижена до 4 млрд рублей и будет направлена на выполнение соглашений с Министерском финансов в тех контрольных цифрах, которых область должна придерживаться по объему заимствований.

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