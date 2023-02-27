Торги имуществом томского электролампового завода не состоялись из-за отсутствия заявок

27 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман/из архива издания

Конкурсный управляющий обанкротившегося в марте прошлого года ООО «Руслед» (завод по производству ламп в Томске, входит в ГК LEADLight) признал несостоявшимися торги по продаже имущества предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

Согласно материалам, торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Как сообщалось, в январе на торги одним лотом с начальной ценой в 34,3 млн рублей было выставлено оборудование для производства ламп, нежилое двухэтажное строение общей площадью 366,3 кв. метров, склад, производственные помещения, а также светодиодные лампы.

«Руслед» вместе с компаниями «Современные источники света» (занимается производством ламп, через ряд юрлиц принадлежит бизнесмену Вадиму Джунковскому и грузинскому ООО «Джео холдинг компания»), «Томский завод светотехники» (признан банкротом в мае 2022 года) и несколькими торговыми домами в РФ входит в ГК LEADLight. Общая мощность 14 производственных линий ранее составляла более 6 млн ламп в месяц. Группа производила лампы накаливания общего назначения и местного освещения, светодиодные лампы, декоративные лампы накаливания, а также теплоизлучатели.

В конце декабря прошлого года ГК LEADLight на своей странице во «ВКонтакте» сообщала, что томский электроламповый завод прекращает производство ламп накаливания. При этом, согласно сообщению компании, светодиодное производство продолжало работу.

Власти Томской области в феврале сообщили, что намерены сохранить производство ламп в Томске, несмотря на банкротство части активов, но в оптимизированном виде. Власти планировали встретиться с собственниками ГК.

Бенефициару группы LEADLight Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявлял, что не намерен скрываться от следствия. По состоянию на 20 января Голубев находился в розыске.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».