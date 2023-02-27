18+
18+
РЕКЛАМА

Почти 600 домов в Томске останутся без воды в ночь на вторник

ЖКХ, Томские новости, отключение воды аварийное график когда включат дадут интересные новости Томска Почти 600 домов в Томске останутся без воды в ночь на вторник

В ночью на вторник, 28 февраля, в Томске жители 590 домов в Советском районе Томска останутся без воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. Предполагается, что работы будут проводиться с 23.00 понедельника, 27 февраля, до 6.00 вторника, 28 февраля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Химичили в удовольствие: образовательный фестиваль СИБУРа в Томске посетили более 2500 школьников

21 февраля 2023
Томские новости

Томские ледолазы привезли три медали с международного турнира

17 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают обсудить туристический код города

21 февраля 2023
Томские новости

В прошлом году томичи отправляли по почте ростовые куклы и шлемы из «Звёздных войн»

10 февраля 2023
Томские новости

Суд освободил экс-мэра Томска Кляйна от наказания по одному из эпизодов первого уголовного дела

16 февраля 2023
Томские новости

Томичам покажут «Свободные дни»

31 января 2023
Томские новости

«Томскдорстрой» продолжит ремонтировать дороги в Северске

1 февраля 2023
Томские новости

В Томске до мая 2024 г. капитально отремонтируют здание «Скомороха»

10 февраля 2023
Томские новости

В ночь на четверг и пятницу в Томске будут ремонтировать подъезды к Коммунальному мосту

22 февраля 2023