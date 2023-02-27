Почти 600 домов в Томске останутся без воды в ночь на вторник

В ночью на вторник, 28 февраля, в Томске жители 590 домов в Советском районе Томска останутся без воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. Предполагается, что работы будут проводиться с 23.00 понедельника, 27 февраля, до 6.00 вторника, 28 февраля. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Алтайская ул, 120/1

Алтайская ул, 126

Алтайская ул, 128

Алтайская ул, 132

Алтайская ул, 132

Аэродромная ул, 3

Аэродромная ул, 5

Аэродромная ул, 7

Аэродромная ул, 9

Аэродромная ул, 10

Аэродромная ул, 11

Аэродромная ул, 12

Аэродромная ул, 13

Аэродромная ул, 14

Аэродромная ул, 15

Аэродромная ул, 16

Аэродромная ул, 17

Аэродромная ул, 19

Аэродромная ул, 20

Аэродромная ул, 20а

Аэродромная ул, 21

Аэродромная ул, 23

Аэродромная ул, 23а

Аэродромная ул, 23б

Восточная ул, 1а

Восточная ул, 2

Восточная ул, 4

Восточная ул, 4а

Восточная ул, 6

Восточная ул, 8/1

Восточная ул, 9

Восточная ул, 10

Восточная ул, 10 стр.1

Восточная ул, 11

Восточная ул, 12

Восточная ул, 14

Восточная ул, 15

Дальний пер, 1б

Дальний пер, 3

Дальний пер, 4

Дальняя ул, 1

Дальняя ул, 2

Дальняя ул, 3

Дальняя ул, 4

Дальняя ул, 5

Дальняя ул, 6

Дальняя ул, 6а

Дальняя ул, 7

Дальняя ул, 8

Дальняя ул, 9

Дальняя ул, 10

Дальняя ул, 11

Дальняя ул, 12

Дальняя ул, 13

Дальняя ул, 14 стр.1

Дальняя ул, 15 стр.1

Дальняя ул, 16

Дальняя ул, 17

Дальняя ул, 18

Дальняя ул, 19

Дальняя ул, 20

Дальняя ул, 20, корпус 1

Дальняя ул, 21

Дальняя ул, 23

Дальняя ул, 25

Дальняя ул, 27

Дальняя ул, 29

Дальняя ул, 31

Дальняя ул, 33

Дальняя ул, 35

Достоевского ул, 1

Достоевского ул, 2

Достоевского ул, 2а

Достоевского ул, 2б

Достоевского ул, 2в

Достоевского ул, 2г

Достоевского ул, 2д

Достоевского ул, 4

Достоевского ул, 5

Достоевского ул, 6

Достоевского ул, 8

Достоевского ул, 9

Достоевского ул, 10

Достоевского ул, 11

Достоевского ул, 12

Достоевского ул, 13

Достоевского ул, 14

Достоевского ул, 15

Достоевского ул, 16

Достоевского ул, 17

Достоевского ул, 18

Достоевского ул, 19

Достоевского ул, 20

Достоевского ул, 21

Достоевского ул, 22

Достоевского ул, 23

Достоевского ул, 24

Достоевского ул, 25

Достоевского ул, 26

Достоевского ул, 27

Достоевского ул, 28

Достоевского ул, 29

Достоевского ул, 30

Достоевского ул, 31

Достоевского ул, 32

Достоевского ул, 33

Достоевского ул, 34

Достоевского ул, 35

Достоевского ул, 36

Достоевского ул, 37

Жуковского ул, 1

Жуковского ул, 2

Жуковского ул, 3

Жуковского ул, 4

Жуковского ул, 5

Жуковского ул, 7

Жуковского ул, 8

Жуковского ул, 10

Жуковского ул, 12

Жуковского ул, 12а

Жуковского ул, 13

Жуковского ул, 14

Жуковского ул, 14а

Жуковского ул, 16

Жуковского ул, 16а

Жуковского ул, 21

Жуковского ул, 26

Жуковского ул, 30

Жуковского ул, 30а

Жуковского ул, 32

Жуковского ул, 34

Казанский 1-й пер, 1

Казанский 1-й пер, 3

Казанский 1-й пер, 4

Казанский 1-й пер, 5

Казанский 1-й пер, 5а

Казанский 1-й пер, 6

Казанский 1-й пер, 7

Казанский 1-й пер, 8

Казанский 1-й пер, 10

Казанский 1-й пер, 11

Казанский 1-й пер, 12

Казанский 1-й пер, 13

Казанский 1-й пер, 14

Казанский 1-й пер, 15

Казанский 1-й пер, 16

Казанский 2-й пер, 1

Казанский 2-й пер, 2

Казанский 2-й пер, 3

Казанский 2-й пер, 4

Казанский 2-й пер, 5

Казанский 2-й пер, 7

Казанский 2-й пер, 8

Казанский 2-й пер, 10

Казанский 2-й пер, 11

Казанский 2-й пер, 13

Казанский 3-й пер, 1

Казанский 3-й пер, 2а

Казанский 3-й пер, 4

Казанский 3-й пер, 6

Казанский 3-й пер, 7

Казанский 3-й пер, 8

Казанский 3-й пер, 11

Казанский 3-й пер, 13

Казанский 3-й пер, 15

Казахский пер, 3

Казахский пер, 4

Казахский пер, 10

Казахский пер, 12

Казахский пер, 14

Казахский пер, 15

Казахский пер, 17

Казахский пер, 19

Казахский пер, 21

Комсомольский пр-кт, 10

Комсомольский пр-кт, 12

Комсомольский пр-кт, 13а

Комсомольский пр-кт, 14

Комсомольский пр-кт, 14а

Комсомольский пр-кт, 17

Комсомольский пр-кт, 18

Комсомольский пр-кт, 20

Комсомольский пр-кт, 37

Льва Толстого ул, 1а

Льва Толстого ул, 1б

Льва Толстого ул, 1г

Льва Толстого ул, 2

Льва Толстого ул, 3

Льва Толстого ул, 4

Льва Толстого ул, 6

Льва Толстого ул, 9

Льва Толстого ул, 12

Льва Толстого ул, 15

Льва Толстого ул, 15

Льва Толстого ул, 24

Льва Толстого ул, 26

Льва Толстого ул, 27

Льва Толстого ул, 30

Льва Толстого ул, 33

Льва Толстого ул, 35

Льва Толстого ул, 36

Льва Толстого ул, 38

Льва Толстого ул, 38/2

Льва Толстого ул, 38/4

Льва Толстого ул, 38/5 стр.1

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38б

Льва Толстого ул, 38в

Льва Толстого ул, 38г

Льва Толстого ул, 41

Льва Толстого ул, 47

Льва Толстого ул, 47

Маяковского ул, 7

Маяковского ул, 12

Маяковского ул, 20

Маяковского ул, 20

Маяковского ул, 24

Маяковского ул, 25

Маяковского ул, 25 с7

Маяковского ул, 32

Маяковского ул, 33

Маяковского ул, 34 стр.1

Маяковского ул, 38

Маяковского ул, 40

Маяковского ул, 41

Маяковского ул, 42

Маяковского ул, 43

Маяковского ул, 44

Маяковского ул, 46

Маяковского ул, 50

Маяковского ул, 52

Маяковского ул, 54

Маяковского ул, 56

Маяковского ул, 58

Маяковского ул, 60

Маяковского ул, 62

Маяковского ул, 64

Маяковского ул, 66

Маяковского ул, 68

Мирный пер, 1

Мирный пер, 1а

Мирный пер, 2

Мирный пер, 2а

Мирный пер, 3

Мирный пер, 4

Мирный пер, 5

Мирный пер, 7

Мирный пер, 8

Мирный пер, 9

Мирный пер, 12

Мирный пер, 13

Мирный пер, 14 стр.1

Мирный пер, 15

Мирный пер, 16

Мирный пер, 17

Мирный пер, 18

Мирный пер, 19

Мирный пер, 20

Мирный пер, 21

Мирный пер, 22

Мирный пер, 23

Мирный пер, 24

Мирный пер, 25

Мирный пер, 26

Мирный пер, 27

Мирный пер, 28

Мирный пер, 29

Мирный пер, 29 стр.1

Мирный пер, 30

Мирный пер, 31

Мирный пер, 32

Мирный пер, 33

Мирный пер, 34

Мирный пер, 35

Мирный пер, 36

Мирный пер, 37

Мирный пер, 38

Мирный пер, 39

Мирный пер, 40

Мирный пер, 41

Мирный пер, 42

Мирный пер, 43

Мирный пер, 44

Мирный пер, 45

Мирный пер, 46

Мирный пер, 47

Мирный пер, 48

Мирный пер, 49

Некрасова ул, 1а

Некрасова ул, 1б

Некрасова ул, 1в

Некрасова ул, 2

Некрасова ул, 6

Некрасова ул, 12

Некрасова ул, 23

Некрасова ул, 25

Некрасова ул, 28

Некрасова ул, 30

Некрасова ул, 32

Некрасова ул, 33

Некрасова ул, 35

Некрасова ул, 36

Некрасова ул, 40

Некрасова ул, 40а

Некрасова ул, 42

Некрасова ул, 43

Некрасова ул, 45

Некрасова ул, 51

Некрасова ул, 55

Некрасова ул, 57

Некрасова ул, 59

Овражный пер, 1

Овражный пер, 1а

Овражный пер, 1б

Овражный пер, 1в

Овражный пер, 2

Овражный пер, 2

Овражный пер, 2/1

Овражный пер, 3

Овражный пер, 5

Овражный пер, 9

Овражный пер, 10

Овражный пер, 11

Овражный пер, 17

Овражный пер, 19

Овражный пер, 20

Овражный пер, 22

Олега Кошевого ул, 1

Олега Кошевого ул, 3

Олега Кошевого ул, 4

Олега Кошевого ул, 5

Олега Кошевого ул, 7

Олега Кошевого ул, 9

Олега Кошевого ул, 10

Олега Кошевого ул, 10 копрус 1

Олега Кошевого ул, 11

Олега Кошевого ул, 13

Олега Кошевого ул, 14

Олега Кошевого ул, 15

Олега Кошевого ул, 16

Олега Кошевого ул, 17

Олега Кошевого ул, 19

Олега Кошевого ул, 19а

Олега Кошевого ул, 20

Олега Кошевого ул, 22

Олега Кошевого ул, 28

Олега Кошевого ул, 29

Олега Кошевого ул, 35

Олега Кошевого ул, 36/1

Олега Кошевого ул, 39

Олега Кошевого ул, 40

Олега Кошевого ул, 41

Олега Кошевого ул, 42

Олега Кошевого ул, 44а

Олега Кошевого ул, 44б

Сергея Вицмана ул, 9

Сергея Вицмана ул, 10

Сергея Вицмана ул, 11а

Сергея Вицмана ул, 12

Сергея Вицмана ул, 13

Сергея Вицмана ул, 14

Сергея Вицмана ул, 15

Сергея Вицмана ул, 16

Сергея Вицмана ул, 17

Сергея Вицмана ул, 18

Сергея Вицмана ул, 19

Сергея Вицмана ул, 20

Сергея Вицмана ул, 21

Сергея Вицмана ул, 22

Сергея Вицмана ул, 23

Сергея Вицмана ул, 24

Сергея Вицмана ул, 25

Сергея Вицмана ул, 26

Сергея Вицмана ул, 27

Сергея Вицмана ул, 28

Сергея Вицмана ул, 29

Сергея Вицмана ул, 30

Сергея Вицмана ул, 31

Сергея Вицмана ул, 32

Сергея Вицмана ул, 32 стр.4

Сергея Вицмана ул, 32 стр.5

Сергея Вицмана ул, 33

Сергея Вицмана ул, 34

Сергея Вицмана ул, 37

Сергея Вицмана ул, 45

Сибирская ул, 33а

Сибирская ул, 40

Сибирская ул, 42

Сибирская ул, 44

Сибирская ул, 46

Сибирская ул, 46а

Сибирская ул, 48

Сибирская ул, 50

Сибирская ул, 52

Сибирская ул, 56

Сибирская ул, 60

Сибирская ул, 62

Сибирская ул, 64

Сибирская ул, 64/1

Сибирская ул, 64а

Сибирская ул, 66

Сибирская ул, 71

Сибирская ул, 73

Сибирская ул, 74а

Сибирская ул, 75

Сибирская ул, 76

Сибирская ул, 76а

Сибирская ул, 77

Сибирская ул, 78

Сибирская ул, 79

Сибирская ул, 80

Сибирская ул, 82

Сибирская ул, 83

Сибирская ул, 83б

Сибирская ул, 84

Сибирская ул, 95

Сибирская ул, 96/4 стр.1

Сибирская ул, 98

Сибирская ул, 102

Сибирская ул, 102

Сибирская ул, 102/1

Сибирская ул, 102/2

Сибирская ул, 102/3

Сибирская ул, 102/4

Сибирская ул, 102/5

Сибирская ул, 102/6

Сибирская ул, 102/8

Сибирская ул, 102/10

Сибирская ул, 102/15

Сибирская ул, 102в

Сибирская ул, 104

Сибирская ул, 104/3

Сибирская ул, 104/4

Сибирская ул, 104/5

Сибирская ул, 104/7

Сибирская ул, 104а

Сибирская ул, 106

Сибирская ул, 106б

Сибирская ул, 108

Сибирская ул, 110

Сибирская ул, 110а

Сибирская ул, 111б

Сибирская ул, 112

Сибирская ул, 114

Сибирская ул, 114/5

Сибирская ул, 115

Сибирская ул, 116

Сибирская ул, 117

Сибирская ул, 118

Степана Разина ул, 2

Степана Разина ул, 3

Степана Разина ул, 4

Степана Разина ул, 10

Степана Разина ул, 11

Степана Разина ул, 11а

Степана Разина ул, 14

Степана Разина ул, 14а

Степана Разина ул, 14в

Степана Разина ул, 19

Украинская ул, 1

Украинская ул, 1/1

Украинская ул, 1а

Украинская ул, 1в

Украинская ул, 2

Украинская ул, 3

Украинская ул, 4

Украинская ул, 5

Украинская ул, 6

Украинская ул, 9

Украинская ул, 10

Украинская ул, 11

Украинская ул, 12а

Украинская ул, 14

Украинская ул, 14в

Украинская ул, 15

Украинская ул, 19

Украинский пер, 1

Украинский пер, 2

Украинский пер, 3

Украинский пер, 4

Украинский пер, 5

Украинский пер, 6

Украинский пер, 11

Украинский пер, 14

Украинский пер, 16

Украинский пер, 17

Украинский пер, 18

Украинский пер, 19

Украинский пер, 20

Украинский пер, 22

Украинский пер, 23

Украинский пер, 24

Украинский пер, 24а

Украинский пер, 25

Украинский пер, 26

Украинский пер, 27

Украинский пер, 28

Украинский пер, 29

Украинский пер, 31

Украинский пер, 32

Украинский пер, 35

Украинский пер, 37

Украинский пер, 38

Украинский пер, 42

Челюскинцев ул, 2

Челюскинцев ул, 5

Челюскинцев ул, 6

Челюскинцев ул, 7

Челюскинцев ул, 7а

Челюскинцев ул, 11

Челюскинцев ул, 14

Челюскинцев ул, 16

Челюскинцев ул, 16а

Челюскинцев ул, 18

Челюскинцев ул, 20

Челюскинцев ул, 20а

Челюскинцев ул, 22

Челюскинцев ул, 22

Челюскинцев ул, 25

Челюскинцев ул, 26

Челюскинцев ул, 28а

Челюскинцев ул, 30

Челюскинцев ул, 32

Челюскинцев ул, 34

Челюскинцев ул, 35

Челюскинцев ул, 36

Челюскинцев ул, 37

Челюскинцев ул, 38

Челюскинцев ул, 39

Челюскинцев ул, 40

Челюскинцев ул, 41

Челюскинцев ул, 42

Челюскинцев ул, 44

Челюскинцев ул, 45

Челюскинцев ул, 46

Челюскинцев ул, 47

Челюскинцев ул, 48

Челюскинцев ул, 49

Челюскинцев ул, 50

Челюскинцев ул, 51

Челюскинцев ул, 52

Челюскинцев ул, 53

Челюскинцев ул, 53 стр.1

Челюскинцев ул, 54

Челюскинцев ул, 55

Челюскинцев ул, 56

Челюскинцев ул, 57

Челюскинцев ул, 58

Челюскинцев ул, 59

Челюскинцев ул, 61

Челюскинцев ул, 63

Челюскинцев ул, 65

Челюскинцев ул, 67

Челюскинцев ул, 69

Ярославская ул, 2

Ярославская ул, 3

Ярославская ул, 7

Ярославская ул, 8

Ярославская ул, 9

Ярославская ул, 13

Ярославская ул, 14

Ярославская ул, 15

Ярославская ул, 16

Ярославская ул, 17

Ярославская ул, 18

Ярославская ул, 19

Ярославская ул, 20

Ярославская ул, 21

Ярославская ул, 24

Ярославская ул, 26

Ярославская ул, 26

Ярославская ул, 27

Ярославская ул, 28

Ярославская ул, 30

Ярославская ул, 31

Ярославская ул, 32

Ярославская ул, 33

Ярославская ул, 34

Ярославский пер, 2

Ярославский пер, 2а

Ярославский пер, 4

Ярославский пер, 6

Ярославский пер, 8

Ярославский пер, 10

Ярославский пер, 12

Ярославский пер, 12а

Ярославский пер, 14

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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