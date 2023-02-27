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Томичей приглашают на лекцию о перспективах AR и VR технологий

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В четверг, 2 марта, в томском Информационном центре по атомной энергии состоится встреча «Дереализация: Лекторий о дополненной и виртуальной реальности». Эксперты из Томска и Екатеринбурга в формате телемоста обсудят современное использование AR и VR технологий.

Как сообщают организаторы, в рамках встречи гостей ждут игротека и VR-экскурсия по реактору Томского политехнического университета с комментариями начальника смены Александра Овсенёва.

На лектории Евгений Кришталь, основатель студии Krishtale — разработчика трехмерных анимаций и архитектурных визуализаций, расскажет об истории развития AR и VR технологий, новинках и перспективах этой отрасли. Эксперт поделится своим опытом работы над крупными проектами, например, над приложением, возвращающим снесенную телебашню в Екатеринбурге. В сообщении уточняется, что это самый большой объект дополненной реальности в мире.

От Константина Иванова, завкафедрой электроники и автоматики физических установок Северского филиала НИЯУ МИФИ, слушатели узнают о том, как VR-тренажеры помогают усовершенствовать процесс обучения, сделать его безопаснее и нагляднее. Он расскажет о современных разработках, которые позволяют проводить обучение и лабораторные работы по управлению реактором и дозиметрии, получая наглядный опыт без риска для здоровья.

Мероприятие стартует в 16:00 с игротеки, а в 19:00 пройдёт VR-экскурсия. В 20:00 начнется сам телемост с экспертами. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке. Гостей ждут по адресу: пл. Ленина, 8, вход с торца, второй этаж.

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