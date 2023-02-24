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В центре Томска начали демонтировать ледовые фигуры

Новый год ❄, Томские новости, ледовый городок снос снесли убрали фигуры ледовые тают потепление В центре Томска начали демонтировать ледовые фигуры

Сегодня утром, 24 февраля, в Томске на площади Ново-Соборной начался демонтаж ледовых фигур, возведенных в рамках фестиваля «Хрустальный Томск», сообщает пресс-служба мэрии.

Причиной для сноса объектов стало повышение температуры воздуха. Соответствующее решение было принято после того, как специалисты заметили, что некоторые ледовые элементы истончились и стали представлять угрозу обрушения.

Предполагается, что оставшиеся элементы будут убраны завтра, 25 февраля. Однако в мэрии уточняют, что сам ледовый городок продолжает свою работу до следующей недели.

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