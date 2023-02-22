В ночь на четверг и пятницу в Томске будут ремонтировать подъезды к Коммунальному мосту

22 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В две ближайшие ночи подрядчик займется ремонтом подъездов к Коммунальному мосту Томска. Работы будут выполняться в период перекрытия моста для уборки — с 3.00 до 4.30.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, после ремонт въезды на мост должны стать более пологими, чтобы водители не притормаживали, проезжая эти участки. Работы по устранению дорожных дефектов подрядная организация выполнит сегодня ночью, а следующей ночью (с четверга на пятницу) планируется отремонтировать подъезд с противоположной стороны — у поста ДПС.

Также в сообщении отмечается, что подрядчику поручено завершить ремонт пятой опоры моста, которая находится в русле Томи, к 15 марта.

«Сейчас погодные условия не стабильные, по срокам нужно максимально ускоряться, чтобы успеть до ледохода. Поэтому, несмотря на праздничные и выходные дни, бригады подрядчика будут продолжать работу в обычном рабочем режиме», — отметил на очередном штабе по ремонту Коммунального моста заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

На данный момент на пятой опоре на 46% установлено шпунтовое ограждение. В ближайшие дни подрядчик планирует выполнить откачку воды, после чего приступит к ремонту основания конструкций. Соседняя четвертая опора, которая также находится в русле реки, уже отремонтирована: заделаны швы и трещины, выполнен ремонт ригелей (несущих балок моста), нанесено антикоррозийное покрытие, сегодня строители начали демонтаж шпунтового ограждения.

Напомним, что устройство подъездов к Коммунальному мосту происходило зимой, в связи с этим покрытие проезжей части выполнено во временном варианте. Из-за большого машинопотока, перепадов температуры и несоблюдения большегрузами тоннажа на въездах возникают дорожные дефекты. Технологические особенности в зимних условиях не позволяют привести эти участки в идеальное состояние. Предполагается, что ремонтные работы будут выполнены до 15 декабря 2023 года.

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