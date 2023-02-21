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Томичей приглашают обсудить туристический код города

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В следующий понедельник, 27 февраля, состоится общественное обсуждение туристического центра Томска. Все желающие смогут ознакомиться с проектами и внести свои предложения по развитию туристического потенциала города, сообщает Центр развития городской среды.

Участники мероприятия будут обсуждать городской туркод — пространства интересными местами, объединенными системой навигацией, вывесками, пешеходными зонами, велодорожками и другими элементами туристической инфраструктуры.

Обсуждения пройдут в рамках подготовки заявки на конкурс на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию «Туркода». Его главная цель — повысить поток туристов в города за счет создания благоприятных условий для посещения, информационной доступности и объединения основных достопримечательностей в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство для туристических маршрутов.

Мероприятие пройдет в «Точке кипения — Томск» по адресу пр. Ленина, 26. К участию приглашаются все желающие. Вход по предварительной регистрации.

Начало в 19.00.

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