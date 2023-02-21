Томские альпинисты привезли медали с всероссийских соревнований

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2023 // Фото: vk.com/iceclimbingtyumen

Томские спортсмены успешно выступили на первенстве и чемпионате России, V этапе Кубка России и всероссийских юношеских соревнованиях, которые прошли в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены из двенадцати регионов страны. По итогам проведенных стартов томичам удалось завоевать ряд наград разного достоинства. Так, в рамках первенства РФ в дисциплине «трудность» Анна Павлюк и Владислав Темерев стали серебряными призерами, а Добрыня Кириков завоевал бронзу.

На всероссийских юношеских соревнованиях вновь отличилась Анна Павлюк, девушка одержала победу в дисциплине «скорость». На V этапе Кубка России Анна стала третьей в скорости.

На чемпионате России бронзовую медаль в дисциплине «трудность завоевала Юлия Филатьева.

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