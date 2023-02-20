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Власти Томска объявили первый аукцион на строительство водопровода в поселке Наука

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Департамент капитального строительства Томска разместил первый аукцион на строительство сетей водоснабжения в посёлке Наука. Начальная цена контракта составляет 167,69 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы будут вестись в рамках федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

«Мы рассчитываем определить подрядчика в течение марта, после чего подрядная организация приступит к строительству. Контракт предполагает завершение первого этапа строительства в ноябре этого года», — отметил руководитель департамента Арслан Садыков.

В сообщении уточняется, что второй этап строительства сетей водоснабжения будет вестись параллельно с первым, начало строительно-монтажных работ в рамках второго этапа запланировано на лето этого года.

В результате строительства сетей более 600 домовладений смогут подключиться к централизованному водоснабжению.

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