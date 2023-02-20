Власти Томска объявили первый аукцион на строительство водопровода в поселке Наука
Департамент капитального строительства Томска разместил первый аукцион на строительство сетей водоснабжения в посёлке Наука. Начальная цена контракта составляет 167,69 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, работы будут вестись в рамках федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская среда»).
«Мы рассчитываем определить подрядчика в течение марта, после чего подрядная организация приступит к строительству. Контракт предполагает завершение первого этапа строительства в ноябре этого года», — отметил руководитель департамента Арслан Садыков.
В сообщении уточняется, что второй этап строительства сетей водоснабжения будет вестись параллельно с первым, начало строительно-монтажных работ в рамках второго этапа запланировано на лето этого года.
В результате строительства сетей более 600 домовладений смогут подключиться к централизованному водоснабжению.
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