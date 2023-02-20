18+
18+
РЕКЛАМА

В праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

Праздники, Томские новости, график работы праздники уточнение праздники интересные новости Томска В праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

В ближайшие праздники, 23 февраля и 8 марта, все почтовые отделения Томской области не будут работать, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

В пятницу, 24 февраля, отделения в регионе будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному графику.

В сообщении уточняется, что 23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открылась выставка кофейных стаканчиков

3 февраля 2023
Томские новости

У томского проекта «Жесть-арт» появился свой сайт

8 февраля 2023
Томские новости

Менее 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

5 февраля 2023
Томские новости

Водитель ВАЗа попал в больницу после столкновения с встречной иномаркой в Томске

17 февраля 2023
Томские новости

Введение должности главного архитектора Томской области преждевременно — замгубернатора

17 февраля 2023
Томские новости

Независимый книжный «Догма 80» приглашает томичей помочь с разбором книг

28 января 2023
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

4 февраля 2023
Томские новости

В Томской области создана рабочая группа по сохранению деревянных объектов культурного наследия

27 января 2023
Томские новости

Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

23 января 2023