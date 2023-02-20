В праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

20 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В ближайшие праздники, 23 февраля и 8 марта, все почтовые отделения Томской области не будут работать, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

В пятницу, 24 февраля, отделения в регионе будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному графику.

В сообщении уточняется, что 23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

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