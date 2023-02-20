Томская область ведет переговоры с Qazaq Air о восстановлении рейса Астана-Томск

20 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Власти Томской области ведут переговоры с казахстанской авиакомпанией Qazaq Air об открытии регулярного рейса Томск-Астана, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Николая Руппеля.

В настоящее время из томского аэропорта «Богашево» международные рейсы не выполняются.

По словам Руппеля, международные авиарейсы выполняются на коммерческой основе и не субсидируются из бюджетов, а направления, частота и число рейсов определяются авиакомпаниями исходя из спроса.

«С учетом потенциального спроса ведется работа с Qazaq Air по постановке регулярного международного авиасообщения по маршруту Томск-Астана», — сказал Руппель, отметив, что томские власти также ведут переговоры с туроператорами по постановке летом 2023 года чартерных рейсов из Томска в турецкую Анталью.

С мая по сентябрь 2015 года и с мая по октябрь 2018 года из Томска в Астану летала авиакомпания SCAT. С 2018 года рейсы по этому направлению больше не выполнялись.

Как сообщалось, в феврале этого года Qazaq Air возобновила полеты из Астаны в Новосибирск. Казахстанская авиакомпания является единственным перевозчиком, выполняющим рейсы из Новосибирска в Астану. Также Qazaq Air выполняет рейсы из Астаны в Омск.

Томским аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны.

100% акций Qazaq Air принадлежат госфонду «Самрук-Казына». Воздушный флот состоит из самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров.

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