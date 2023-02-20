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В Томске открылась выставка XVIII Международного сибирского фестиваля керамики

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В минувшую пятницу, 17 февраля, в Первом музее славянской мифологии начал работу XVIII Международный сибирский фестиваль керамики.

На церемонии открытия выступили директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова, основатель гончарной мастерской Андрей Салтан и арт-директор Сибирского фестиваля керамики Юрий Неупокоев. Кроме того, гостей ждало мастер-шоу от турецкого керамиста Ахмета Ташхомджу и фарфоровое fashion-дефиле коллекции украшений сербской гостьи Катицы Лишка.

В экспозицию XVIII Международного сибирского фестиваля керамики вошли лучшие изделия из глины, созданные мастерами со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетители смогут увидеть вазы, панно, арт-объекты, сервизы и многое другое.

На выставке есть экспонаты, созданные как взрослыми, так и детьми. В разделе детской керамики размещены работы на тему «Рождественская сказка», посвященную Новосибирску и «Стихи С. Я. Маршака к его 135-летию со дня рождения». Взрослая керамика представлена работами на тему «Традиционная посуда регионов России».

На церемонии открытия состоялось мастер-шоу от турецкого керамиста Ахмета Ташхомджу и фарфоровое fashion-дефиле коллекции украшений сербской гостьи Катицы Лишка.

Выставка будет работать до 17 апреля. Посетить её можно будет ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 320 рублей (полный) и 250 рублей — льготный.

Ольга Павлова, директор Первого музея славянской мифологии
Фото: Серафима Кузина
Андрей Салтан, основатель гончарной мастерской
Юрий Неупокоев, арт-директор Сибирского фестиваля керамики
Фото: Серафима Кузина
Мастер-шоу от турецкого керамиста Ахмета Ташхомджу
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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