Почти 150 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
19 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 149 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 64 человек. 18 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 161081 случай заболевания коронавирусом. 158325 заболевших выздоровели. 974 скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»