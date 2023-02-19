Почти 150 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 февраля 2023 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 149 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 64 человек. 18 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 161081 случай заболевания коронавирусом. 158325 заболевших выздоровели. 974 скончались.



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