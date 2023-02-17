Томская спортсменка стала третьей на этапе Кубка России

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2023 // Фото: depms.ru

Спортсменка из Томской области Екатерина Злобина взяла «бронзу» на 85-х всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы имени Кирова». Старты стали четвертым этапом Кубка России и очередным этапом Кубка Союза конькобежцев России.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, за медали боролись сильнейшие спортсмены из двадцати регионов страны. В рамках 4-го этапа Кубка России спортсменке из Томской области удалось занять третье место на дистанции 3000 метров, финишировав с результатом 4:53,96.

Екатерина Злобина является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и тренируется под руководством Юлии Субботиной.

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