«Автодорстрой» построит в Томске Малое транспортное кольцо за 5,5 млрд рублей

17 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Томская область и АО «Автодорстрой» заключили контракт стоимостью 5,5 млрд рублей на строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо (МТК) в Томске на участке 0 ‑ 5 км. На первый этап работ регион получил кредит из федерального бюджета размером в 2,44 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля.

Уточняется, что сегмент МТК протяженностью 4,14 км пройдет от транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м километре до первого километра автодороги Томск ‑ Мирный ‑ Межениновка. Магистральная городская дорога будет включать три транспортные развязки: в одном уровне — на пересечении с Коларовским трактом, в разных уровнях — на пересечении с улицами Тихая и Богдана Хмельницкого, а также разворотную петлю. Проезжая часть объекта будет иметь четыре полосы движения.

По словам замгубернатора, строительство МТК позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в южных районах областного центра и населенных пунктах Томского района, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров. Предполагается также, что пропускная способность в границах проектирования увеличится с 2 до 28 тысяч автомобилей в сутки. В дальнейшей перспективе Малое транспортное кольцо должно обеспечить юго-восточный обход Томска.

По контракту строительство МТК будет завершено в августе 2026 года. Сейчас подрядчик разрабатывает проект производства работ, в котором будут определены этапы и сроки их выполнения.

Ранее АО «Автодорстрой» занималось реконструкцией трассы Камаевка — Асино — Первомайское. В прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» специалисты привели в нормативное состояние участки трасс Каргала ‑ Бакчар, Река Обь ‑ Мельниково, Мельниково — Кожевниково ‑ Изовка, а также приступили к реконструкции пяти километров трассы Могильный-Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок на участке 35 ‑ 40 км.

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