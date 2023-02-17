18+
18+
РЕКЛАМА

«Автодорстрой» построит в Томске Малое транспортное кольцо за 5,5 млрд рублей

Дороги, Томские новости, ремонт дорог транспортное кольцо малое интересные новости Томска «Автодорстрой» построит в Томске Малое транспортное кольцо за 5,5 млрд рублей

Томская область и АО «Автодорстрой» заключили контракт стоимостью 5,5 млрд рублей на строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо (МТК) в Томске на участке 0 ‑ 5 км. На первый этап работ регион получил кредит из федерального бюджета размером в 2,44 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля.

Уточняется, что сегмент МТК протяженностью 4,14 км пройдет от транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м километре до первого километра автодороги Томск ‑ Мирный ‑ Межениновка. Магистральная городская дорога будет включать три транспортные развязки: в одном уровне — на пересечении с Коларовским трактом, в разных уровнях — на пересечении с улицами Тихая и Богдана Хмельницкого, а также разворотную петлю. Проезжая часть объекта будет иметь четыре полосы движения.

По словам замгубернатора, строительство МТК позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в южных районах областного центра и населенных пунктах Томского района, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров. Предполагается также, что пропускная способность в границах проектирования увеличится с 2 до 28 тысяч автомобилей в сутки. В дальнейшей перспективе Малое транспортное кольцо должно обеспечить юго-восточный обход Томска.

По контракту строительство МТК будет завершено в августе 2026 года. Сейчас подрядчик разрабатывает проект производства работ, в котором будут определены этапы и сроки их выполнения.

Ранее АО «Автодорстрой» занималось реконструкцией трассы Камаевка — Асино — Первомайское. В прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» специалисты привели в нормативное состояние участки трасс Каргала ‑ Бакчар, Река Обь ‑ Мельниково, Мельниково — Кожевниково ‑ Изовка, а также приступили к реконструкции пяти километров трассы Могильный-Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок на участке 35 ‑ 40 км.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Искусственный интеллект — трижды чемпион мира: «Ростелеком» представил пятый ежегодный мониторинг трендов цифровизации

19 января 2023
Томские новости

Томские моржи победили в суточном марафоне по заплыву в ледяной воде

8 февраля 2023
Томские новости

Независимый книжный «Догма 80» приглашает томичей помочь с разбором книг

28 января 2023
Томские новости

В Томской области зафиксировано снижение показателя смертности — власти

15 февраля 2023
Томские новости

С февраля стоимость проезда в томских маршрутках вырастет до 27 рублей

30 января 2023
Томские новости

В Томске прошла встреча премиальных клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции

10 февраля 2023
Томские новости

В январе томичи называли детей Софьями, Миронами и Потапами

14 февраля 2023
Томские новости

Площадь природоохранных территорий заповедника «Васюганский» увеличилась почти на 120 тыс. га

23 января 2023
Томские новости

Молодых писателей Томска приглашают разработать курс для литературной студии

24 января 2023