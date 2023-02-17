На следующей неделе будет увеличено количество рейсов скорого поезда Томск — Новосибирск

17 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В праздничные дни в связи с традиционным ростом спроса на поездки между Томском и Новосибирское будет дополнительно курсировать скорый поезд, сообщает пресс-служба ЗСЖД.

Уточняется, что назначается дополнительный день курсирования — 23 февраля. В обратном направлении поезд будет дополнительно курсировать 22 и 23 февраля. В итоге пассажиры смогут совершать поездки из Новосибирска в Томск ежедневно 22–26 февраля, из Томска в Новосибирск ежедневно 23–26 февраля.

При этом расписание поезда не изменится — отправление со станции Томск-2 в 6:35, со станции Томск-1 в 6:56, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление в 17:30, прибытие на станцию Томск-1 в 21:58, на станцию Томск-2 в 22:13.

Приобрести билеты можно за 10 дней до отправления поезда через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также в железнодорожных кассах.

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