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Томские ледолазы привезли три медали с международного турнира

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Томские спортсмены Владислав Темерев и Анна Павлюк успешно выступили на международном турнире по ледолазанию ICE CLIMBING 2023.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в соревнованиях приняли участие альпинисты из России, Китая, Кот-д’Ивуар, Ганы, Южной Кореи, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Участники боролись за победу в дисциплинах «ледолазание-скорость» и «ледолазание-трудность».

В итоге Владиславу Темереву удалось дважды подняться на пьедестал почета и стать обладателем серебряной медали в дисциплине «трудность» и бронзовой — в «скорости». Анна Павлюк стала третьей в дисциплине «скорость».

Обоих спортсменов тренирует Елена Темерева.

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