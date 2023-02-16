ТПУ и «СибАэроКрафт» будут развивать опытно-экспериментальный полигон для БПЛА в Томской области

Томский политехнический университет и ООО «СибАэроКрафт» займутся развитием технологий оцифровки сельхозугодий, геоинформационных систем, а также работы по обеспилочиванию легких и тяжелых судов. Соответствующее соглашение подписали ректор ТПУ Дмитрий Седнев и директор директор компании Андрей Князев, сообщает пресс-служба вуза.

«Так как мы ПОЛИтехнический университет, у нас есть множество проектов, связанных с геологией, энергетикой, вопросами контроля качества и многим-многим другим. Это прикладные вещи, которые мы хорошо умеем делать, а у коллег есть необходимые компетенции в области развития малой авиации. Думаю, что этот симбиоз дает нам шансы на успешное сотрудничество в будущем», — отметил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.

Договор о сотрудничестве предполагает совместные проекты в области обеспилочивания легких и тяжелых воздушных судов, создания крупных беспилотников на основе серийных образцов, развитии наземной инфраструктуры, обеспечении связи и автоматизации процессов. Стороны также будут сотрудничать в области сельского и лесного хозяйства и совместно развивать новые технологии оцифровки сельхозугодий и геоинформационных систем.

По словам директора ООО «СибАэроКрафт» Андрея Князева, в рамках сотрудничества с вузом рассматриваются три крупных направления. Первое — связано с обеспилотничиванием наших воздушных судов, в том числе крупных самолетов, которые могут нести груз до полутора тысяч килограммов. Второе направление — сотрудничество в вопросах развития наземной инфраструктуры, обеспечения связи, автоматизации.

Кроме того, в рамках соглашения студенты и сотрудники вуза смогут пользоваться опытно-экспериментальным полигоном компании, который расположен в деревне Березкино и предназначен для эксплуатации воздушных судов. Политехники будут проводить на площадке практические занятия по запуску и управлению беспилотными средствами.

Еще одно направление для сотрудничества — проект «Детско-юношеской планерной школы». Там подростки в возрасте от 12 до 18 лет смогут обучаться основам авиации.

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