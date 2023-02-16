«Автодорстрой» из ХМАО получил генподряд на строительство участка МТК на юге Томска за 5,5 млрд рублей

16 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

АО «Автодорстрой» (ХМАО, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ) и администрация Томской области заключили контракт на строительство 5-километрового участка Малого транспортного кольца (МКТ) в южной части Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

«Автодорстрой» стал единственным участником торгов. Компания предложила выполнить работы за начальную (максимальную) стоимость контракта — 5,5 млрд рублей.

Как сообщалось, строительство МТК в южной части Томска пройдет в четыре этапа, в рамках которых будут переустроены линии электропередачи, вынесены газораспределительные сети из зоны строительства и построена четырехполосная дорога второй категории с двумя путепроводами и транспортными развязками. Кроме того подрядчику необходимо будет построить две объездные дороги Все работы должны завершиться в августе 2026 года.

В 2021 году правительство утвердило Томской области инфраструктурный кредит в 1,8 млрд рублей на строительство Малого транспортного кольца. В июле 2022 года правительство РФ одобрило заявку Томской области на дополнительное финансирование, выделив 644 млн рублей. Общая стоимость строительства оценивалась в 5 млрд рублей.

План построить Малое транспортное кольцо появился еще в 2014 году — тогда речь шла о шестиполосной магистрали, которая обогнет Томск, разгрузив центральные улицы. Согласно проекту, первые 5 км дороги являются продолжением введенной в 2021 году развязки в районе 76 км трассы Тайга — Томск.

АО «Автодорстрой», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 1993 году, занимается строительством дорог и магистралей. Выручка компании по итогам 2021 года составила 3,9 млрд рублей.

«Сибирский центр логистики», куда входит «Автодорстрой», — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе, ООО «Речной порт Нижневартовск» и СССРЗ.

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