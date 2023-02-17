«Газпромнефть-Восток» вошел в число призеров городского конкурса «Зимний Томск»

17 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

По итогам традиционного городского конкурса «Зимний Томск» «Газпромнефть-Восток» занял 2 место за лучшее новогоднее оформление офиса и прилегающей территории. Диплом за подписью исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера в торжественной обстановке был вручен Алексею Ванчугову, заместителю генерального директора «Газпромнефть-Востока» по производственной безопасности.

В этом году на конкурс было представлено 366 объектов, которые оценивались по 6 номинациям: «Новогодний формат», «А у нас во дворе», «Лучшая новогодняя витрина», «Лучшая инициатива», «Стрит-арт фотозона». «Газпромнефть-Восток» стал лучшим в номинации «Зимние фантазии». На территории перед офисом была установлена традиционная ель с большими шарами и гирляндой, а также сказочный замок, украшенный красочной иллюминацией. Эта локация понравилась томичам, и они использовали ее для праздничной фотосессии.

Среди участников конкурса заявлялись крупные предприятия города, небольшие учреждения, общественные организации, органы местного самоуправления объединения товариществ жилья, а также активные горожане. Благодаря их усилиям к зимним праздникам были украшены офисы, витрины, фасады зданий, созданы фотозоны, обустроены катки и слеплены снежные фигуры.

Итоги подводила комиссия, состоящая из представителей районных и городской администраций Томска. Как отметило руководство города, проявленные томичами мастерство и фантазия — это не только свидетельство любви к тому месту, где живешь и работаешь, но и готовность вкладывать силы, время, ресурсы в создание обстановки уюта и красоты.

«Ежегодно „Газпромнефть-Восток“ украшает территорию возле офиса, который расположен на одной из центральных улиц Томска. Высокая оценка мэрии и жителей города для нас очень важна. Накануне новогодних праздников мы стараемся не только создать праздничное настроение с помощью ярких инсталляций, но наши волонтеры также проводят свои традиционные акции. Так в декабре мы направили подарки в дом-интернат для престарелых и инвалидов „Лесная дача“: десятки наборов для рисования, вышивания и вязания», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

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