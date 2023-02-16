МегаФон в Северске увеличил ресурсы сети

16 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Мегафон запустил резервную 20-ти километровую линию передачи данных в Северске. Канал обеспечивает надежность и высокие скорости в интернете для пользователей и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба оператора.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) проходит через подземные коммуникации, соединяющие столицу региона Томск и город-спутник Северск с населением более 100 тысяч. Действующие здесь базовые станции оператора теперь дополнительно «запитаны» через широкополосный кабель и рассчитаны на высокие показатели скорости сети. Кроме того, канал связи работает и как резерв в случае инцидентов на телеком-инфраструктуре. Он будет принимать на себя основную нагрузку, плавно перераспределять трафик, чтобы абоненты Северска пользовались мобильным интернетом и голосовыми вызовами в привычном режиме.

«Северск сегодня обеспечен стратегическим ресурсом мобильного и проводного интернета для пользователей, также мы создали большой запас мощности сети для развития ИКТ-проектов. Это продиктовано растущим объемом передачи данных у жителей на уровне 15-20% в год, а также бизнес-задачами крупных промышленных предприятий. Кроме того, расширение покрытия и запуск дополнительного слоя 4G в конце прошлого года усиливают потенциал для реализации «умных» решений и поддержания высокой онлайн активность наших абонентов», – комментирует директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

По данным обезличенной статистики МегаФона, в среднем абоненты в городе за месяц «прокачивают» через мобильную сеть оператора более 300 тысяч гигабайт и говорят свыше 7 млн минут. Более 85% жителей здесь активно пользуются современными смартфонами. Самые популярные модели у северчан – это Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A, Huawei Honor 10 Lite, Xiaomi Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12.

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