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Томичи получили более 220 млн рублей через сервис «Деньги до зарплаты»

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В прошлом году жители Томской области более 34 тыс. раз воспользовались сервисом Сбербанка «Деньги до зарплаты». В общей сложности они взяли 228 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Сервис «Деньги до зарплаты» предназначен для тех клиентов, кто получает зарплату на карту Сбербанка. Подать заявку можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн: никакие справки не требуются, а рассмотрение происходит за несколько минут. После одобрения деньги будут перечислены на карту. Максимальная сумма займа — до половины зарплаты, срок — один месяц. Потратить деньги можно на любые цели, вернуть их нужно будет после зарплаты, сумма спишется автоматически — напоминание о списании придёт за два дня.

«Сервис „Деньги до зарплаты“ в 2022 году показал четырехкратный рост по сравнению с 2021 годом, и с каждым месяцем становится все популярнее. Сервис значительно дешевле микрозаймов, его условия — простые и прозрачные, а благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, оформление в Сбербанк Онлайн занимает считанные минуты», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Также к привилегиям зарплатных клиентов относятся: бесплатное обслуживание СберКарты, пониженная ставка по потребительскому кредиту, скидки на налоговый вычет и страховку от мошенников. Для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца всего за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайл.

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