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Томичей приглашают на первую в этом году «Гаражку»

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В выходные, 18 и 19 февраля, в Томске пройдет фестиваль осознанного потребления Garazhka. В этот раз проект проведет мероприятие в здании пассажа Второва (бывшие «1000 мелочей»).

Как сообщают организаторы, на фестивале будут работать шесть тематических зон:

Гости также смогут купить продукцию и задать вопросы в зоне товаров «для взрослых».

Кроме того, на фесте будут музыкальное сопровождение от проекта «ржавая батарея», speaking club с преподавателем английского языка, небольшая зона с мексиканской едой от тако-бара Chupito и кофе.

Мероприятие будет работать 18 и 19 февраля с 12.00 до 20.00 по адресу: пр. Ленина, 111 (вход со стороны пр. Ленина).

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