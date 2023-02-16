Томичей приглашают на первую в этом году «Гаражку»

16 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В выходные, 18 и 19 февраля, в Томске пройдет фестиваль осознанного потребления Garazhka. В этот раз проект проведет мероприятие в здании пассажа Второва (бывшие «1000 мелочей»).

Как сообщают организаторы, на фестивале будут работать шесть тематических зон:

гаражной распродажи, где можно будет найти брендовые и винтажные вещи;

маркета, здесь организаторы представят творчество локальных сибирских брендов, в том числе, блокнот, книги и открытки независимого издательства «Макушин Медиа»;

бьюти, на которой можно будет набить тату и сделать пирсинг;

свопа — бесплатного обмена вещами;

сортировки отходов, куда можно будет сдать вторсырьё;

быстрых свадеб, где все желающие смогут пожениться.

Гости также смогут купить продукцию и задать вопросы в зоне товаров «для взрослых».

Кроме того, на фесте будут музыкальное сопровождение от проекта «ржавая батарея», speaking club с преподавателем английского языка, небольшая зона с мексиканской едой от тако-бара Chupito и кофе.

Мероприятие будет работать 18 и 19 февраля с 12.00 до 20.00 по адресу: пр. Ленина, 111 (вход со стороны пр. Ленина).

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