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Томичей приглашают на открытие фестиваля керамики

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, выставка мероприятия куда сходить отдых культура керамика Томичей приглашают на открытие фестиваля керамики

В пятницу, 17 февраля, в Первом музее славянской мифологии откроется XVIII Международный сибирский фестиваль керамики.

Как уточняют организаторы, томичи смогут увидеть лучшие изделия из глины, созданные мастерами со всей Сибири и регионов России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, ближнего и дальнего зарубежья. В экспозицию вошли вазы, панно, арт-объекты, сервизы и многое другое.

Посетителям представят экспонаты, созданные взрослыми и детьми. В разделе детской керамики будут размещены работы на тему «Рождественская сказка», посвященную Новосибирску и «Стихи С. Я. Маршака к его 135-летию со дня рождения». Взрослая керамика будет представлена работами на тему «Традиционная посуда регионов России».

Церемония открытия выставки стартует 17 февраля в 17.00. Её участников ждет знакомство с лучшим сибирскими мастерами, мастер-шоу от турецкого керамиста Ахмета Ташхомджу и фарфоровое fashion-дефиле коллекции украшений сербской гостьи Катицы Лишка.

Выставка будет работать с 17 февраля по 17 апреля. Посетить её можно будет ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 320 рублей (полный) и 250 рублей — льготный. Вход на тематические мероприятия оплачивается отдельно.

В рамках фестиваля будут проводиться экскурсии и авторские мастер-классы по керамике. Узнать расписание и купить билеты можно на сайте. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (3822) 210-333.

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