В Томске пройдет кастинг конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+

14 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 25 февраля пройдет кастинг юбилейного V Конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+ «Настоящая женщина», сообщают организаторы.

К участию приглашаются все, кто желает «реализовать свои таланты, проявить индивидуальность, найти единомышленников и новое окружение».

В рамках подготовки к м участниц ждут танцевальные тренировки, создание нового имиджа (причёска, визаж, стиль одежды), фотосессии, оздоровительные мероприятия, психологические тренинги, мастер-классы по социальным сетям, дефиле, актёрскому мастерству и ораторскому искусству, творческие встречи и экскурсии. Программа продлится два месяца и завершится финальным торжественным мероприятием, где конкурсанткам предстоит показать все освоенные навыки.

Кастинг пройдет 25 февраля в форме собеседования. Оставить заявку и узнать подробности можно по телефону: 97-64-54.

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