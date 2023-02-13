Томичей приглашают на «быстрые свидания» с произведениями искусства

13 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский областной художественный музей

Завтра, 14 февраля, в Томском областном художественном музее пройдет акция «Приходи на меня посмотреть». Её участники увидят произведения искусства из постоянной экспозиции, узнают интересные факты о героях и героинях полотен, их истории любви, сообщают организаторы.

«Каждая картина предстанет, как анкета на сайте знакомств, за которой скрывается личность со своими характером, хобби и увлечениями. Раскрыть особенности произведений помогут опытные экскурсоводы. Посетителям музея останется только выбрать, в какую именно картину они готовы влюбиться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зал постоянной экспозиции в этот день будет работать до 19:00. Стоимость посещения акции: 200 рублей для всех категорий граждан.

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