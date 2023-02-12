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При столкновении двух иномарок под Томском погибла женщина

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Сегодня утром, 12 февраля, у деревни Кисловка столкнулись Mazda Axela и Toyota Rav-4, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 11.39 на 1 километре автодороги подъезд к дереве Кисловка. По предварительным данным, 56-летняя женщина-водитель Mazda не справилась с управлением, в результате её автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной иномаркой.

В результате ДТП женщина-водитель Mazda погибла, её 48-летний пассажир доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-52-53, либо в ДЧ ОМВД России по Томскому району (3822) 499-025

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