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На 85-м году жизни скончалась ветеран томского конькобежного спорта Маргарита Арляпова

Некрологи, Спорт в Томске, Томские новости, арляпова некролог ветеран конькобежного спорта На 85-м году жизни скончалась ветеран томского конькобежного спорта Маргарита Арляпова

Накануне, 10 февраля, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни скончалась Маргарита Александровна Арляпова, ветеран томского конькобежного спорта, сообщает семья покойной.

«Маргарита Александровна с середины 1950-х принимала участие в спортивных соревнованиях, выступала за общество «Трудовые резервы» на турнирах разного уровня, вплоть до чемпионата СССР. В дальнейшем много лет проработала на кафедре физвоспитания Томского Политехнического, тренировала конькобежную сборную вуза. Неоднократно судила соревнования разного уровня. Принимала активное участие в работе областной федерации конькобежного спорта. Она была любящей женой, матерью и бабушкой. Родные и близкие скорбят о потере», — говорится в сообщении.

Прощание с Маргаритой Александровной Арляповой состоится в понедельник, 13 февраля, с 11:00 до 11:45, в ритуальном зале «Белый ангел» по адресу ул. Высоцкого, 24.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Маргариты Арляповой.

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