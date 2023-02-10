Ведущий российский разработчик беспилотников научит томских студентов ими управлять

На следующей неделе, 16–17 февраля, в Международном культурном центре Томского политехнического университета ведущие российские разработчики беспилотных летательных аппаратов проведут мастер-классы для школьников и студентов.

Как уточняют в пресс-службе вуза, мероприятие пройдет в рамках конференция «Беспилотная отрасль — 2023», организованной компанией «Геоскан» и ТПУ при поддержке Ассоциации «Аэронекст». В течение двух дней с 10.00 до 19.00 томских студентов ждут различные мероприятия: лекции, семинары, мастер-классы по программированию и пилотированию БПЛА, дискуссия «Беспилотная отрасль в 2023 году: направления, вызовы и перспективы». Кроме того, все желающие смогут пройти собеседования на стажировку в «Геоскане», а также поработать с кейсами компании.

«Участников ожидают два дня полного погружения: теория и практика, реальные кейсы и советы ведущих экспертов, разбор правовых тонкостей и ответы на главные вопросы, волнующие отрасль в этом году», — говорят организаторы мероприятия.

Также в программе запланированы мероприятия для учеников 9-11 классов. Они стартуют 17 февраля в 15.00. Ребят ждет мастер-класс «Фантастические беспилотники и как ими управлять» с практикой по программированию и пилотированию квадрокоптера. Также школьники смогут принять участие в командном мозговом штурме «Где еще нужны беспилотники?», в рамках которого они поборются за призы от ТПУ и «Геоскана», а также получат возможность заработать 10 дополнительных баллов для поступления в Томский политех. Участвовать могут команды из шести человек. Необходимо зарегистрироваться заранее.

Во время конференции будет работать выставка, которая познакомит школьников и студентов со всеми ключевыми разработками «Геоскана».

Кроме того, в рамках конференции пройдет дискуссия «Беспилотная отрасль в 2023 году: направления, вызовы и перспективы», выступления экспертов, посвященные беспилотным летательным аппаратам промышленного сектора, созданию новых рынков и возможностей, работе с данными БПЛА и другим темам. Кроме того, на мероприятии можно будет найти ответ на вопрос, как найти себя в мире беспилотников: эксперты поделятся гайдом по ключевым профессиям в сфере. Чтобы принять в них участие необходимо пройти регистрацию.

Мероприятие пройдет в Международном культурном центре Томского политеха (ул. Усова, 13-в). Участие бесплатное (очно или онлайн). Для участия в мероприятии студенты могут зарегистрироваться здесь.

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