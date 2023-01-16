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В Томске прошла встреча премиальных клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции

Томские новости, газпромбанк инвестиции томск снегири В Томске прошла встреча премиальных клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции

В томском ресторане «Снегири» 8 февраля прошло мероприятие для премиальных клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции, приуроченное к 30-летию работы Газпромбанка в Томске. Частные инвесторы обсудили с экспертами возможности российского фондового рынка в 2023 году.

Андрей Ванин
Руководитель отдела аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции

С презентацией о главных экономических новостях выступили Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции, и Алексей Хорев, директор по инвестициям сервиса Газпромбанк Инвестиции. Эксперты рассказали, в каком состоянии находятся отдельные отрасли российской экономики, и поделились инвестидеями. Участники встречи узнали, какие компании могут получить преимущество в сложившихся макроэкономических условиях.

В завершении вечера перед гостями выступил Андрей Иноземцев с программой «Джаз Замечательных Людей». Джазовый вокалист и радиоведущий поделился нескучными историями из жизни мировых звезд под сопровождение новосибирского джаз-бэнда.

Справка о компании

Сервис Газпромбанк Инвестиции помогает частным инвесторам выбирать акции и облигации и позволяет покупать ценные бумаги на Московской и Санкт-Петербургской биржах. В сервисе доступна подробная аналитика, финансовые показатели и новости эмитентов, бесплатные демосчета и многое другое. Чтобы стать клиентом сервиса Газпромбанк Инвестиции, регистрируйтесь на сайте и через мобильные приложения Газпромбанк Инвестиции.

Контакты
Пресс-служба сервиса Газпромбанк Инвестиции
Денис Федотов
E-mail: d.fedotov@newton.investments

С информацией об ООО «Ньютон Инвестиции», услугах и тарифах, а также с рисками, возникающими при инвестировании на рынке ценных бумаг, можно ознакомиться на https://gazprombank.investments/broker/disclosure/?erid=

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