18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске оштрафовали медработницу, использовавшую поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса

Томские новости, штраф суд уголовное дело вакцинация криминал интересные новости Томска В Томске оштрафовали медработницу, использовавшую поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса

В Томске судебные приставы оштрафовали сотрудницу медицинского учреждения, которая предоставила руководству поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, женщину оштрафовали на 5 тыс. рублей, но самостоятельно она штраф не оплатила. Поэтому в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Пристав вызвал женщину на прием, после чего та взяла квитанцию с суммой долга и через банк оплатила штраф.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые предлагают охранять красношейную поганку и перестать путать ночниц

1 февраля 2023
Томские новости

Томских художников приглашают создать эскизы масок, которые появятся на улицах городов Сибири

30 января 2023
Томские новости

В Колпашево модернизировали мобильную связь

31 января 2023
Томские новости

Спортсмены из 10 регионов страны собрались на состязаниях по ледолазанию в Томске

7 февраля 2023
События

Вышел снятый в Сибири исторический сериал «Красный Яр»

24 января 2023
Томские новости

На месте томского электролампового завода откроется гастрохолл

24 января 2023
Томские новости

Томичам расскажут о жизни и творчестве Фриды Кало

13 января 2023
Томские новости

В Томске прошли всероссийские соревнования по ледолазанию

19 января 2023
Томские новости

Томичей приглашают на книжную ярмарку в поддержку бездомных животных

8 февраля 2023