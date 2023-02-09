В Томске оштрафовали медработницу, использовавшую поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса

9 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске судебные приставы оштрафовали сотрудницу медицинского учреждения, которая предоставила руководству поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, женщину оштрафовали на 5 тыс. рублей, но самостоятельно она штраф не оплатила. Поэтому в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Пристав вызвал женщину на прием, после чего та взяла квитанцию с суммой долга и через банк оплатила штраф.

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