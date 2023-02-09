В Томске начали готовиться к паводку

9 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске начали вывозить снег с подтопляемых участков городской территории.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в Ленинском районе силами подрядных организаций более 1600 тонн снега вывезено с квартала, ограниченного ул. Мельничной, пер. Дербышевский, пер. Кооперативный, пр. Ленина. Также с участков, примыкающих к Каштачной горе (ул. Б.Каштачная, Ялтинская, Ленская, Омская, Героев Чубаровцев, пер. Тихий, Ново-Станционный и др.), в рамках подготовки к пропуску талых вод в начале февраля вывезено порядка 700 тонн снега.

В Советском районе с четырех участков, признанных подтопляемыми территориями, в зимний период вывезено 3 311 тонн снега. Планируется вывезти не менее 10 тысяч тонн.

В Октябрьском районе намечено вывезти снег с ул. Войлочной, Войлочная заимка, пер. Песочный, Мало-Кирпичный, ул. Лермонтова.

В Кировском районе вывоз снега производится на ул. Эуштинская, А. Иванова, пер. Буяновский, Западный, Ново-Кузнечный 1-й и 2-й. На сегодня вывезено 1 222 тонны. От снега очищаются также другие участки, подпадающие в зону подтопления паводковыми и талыми водами. Это районы в пос. Аникино, мкр Степановка, д. Эушта, с. Дзержинское

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