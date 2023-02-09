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В Томске установили информационные таблички на домах с арт-консервацией

Архитектура и дизайн, Деревянная архитектура, Креативный город, Культура в Томске, Том Сойер Фест, Томские новости, том сойер фест томск сойер фест В Томске установили информационные таблички на домах с арт-консервацией

На домах, окна которых были расписаны в рамках арт-консервации фестиваля народных культур «Окно в живую традицию», появились информационные таблички.

Как сообщают организаторы, на карточках размещены основная информация об участниках фестиваля и QR-код. Он ведет на телеграм-бота, в котором пользователи найдут адреса домов, прошедших арт-консервацию, смогут посмотреть, как они выглядели до росписи, почитать историю каждого здания и узнать значение изображенных на них символов.

«Окно в живую традицию» — это фестиваль арт-консервации проводимый томской организацией «Центр сохранения исторического наследия» совместно с национальными общинами города и местными художниками. В его рамках участники расписывают окна заколоченных старинных домов в исторических районах Томска по эскизам мастеров, которые вдохновились культурой той или иной общины.

Проект реализуется про поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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