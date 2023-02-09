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Резидент томского ОЭЗ построил завод по производству смесей для ремонта дорог

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Компания-резидент особой экономической зоны «Томск» «ЭкоДор» завершила строительство лабораторно-производственного комплекса общей площадью 2 000 кв. м. Предприятие также оснастили необходимым оборудованием.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в новом корпусе предприятие будет выпускать смеси ViaMix, предназначенные для круглогодичного ремонта дорожного полотна автомобильных дорог, мостовых переходов, тротуаров, а также для асфальтирования небольших участков, например, после прокладки коммуникаций.

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию здания компания планирует производить более 1500 тонн пакетируемых смесей в год, что позволит оперативно и своевременно устранять аварийные участки асфальтобетонных покрытий.

В 2010 году ООО «ЭкоДор» было зарегистрировано как малое инновационное предприятие при ТГАСУ и выиграло грант на создание энергосберегающей установки для ремонта асфальтобетонных покрытий с использованием энергии сверхвысоких частот.

В ноябре 2013 года компания получила статус резидента ОЭЗ «Томск», заявив в качестве профильной деятельности разработку оборудования и строительных смесей для ремонта дорожных покрытий, а также оказание инжиниринговых услуг в области дорожного хозяйства.

Свою продукцию «ЭкоДор» уже успел опробовать на городских дорогах в Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

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