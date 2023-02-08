Томская область достигла стопроцентной доступности дошкольного образования — власти

Томский Обзор / Фото: 8 февраля 2023 // Фото: admin.tomsk.ru

Власти Томской области в 2022 году добились полной доступности дошкольного образования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Людмилу Огородову.

«Мы в 2021–2022 годах завершили строительство восьми детсадов. Это позволило повысить доступность дошкольного образования для детей от 1 до 3 лет до 100%. В прошлом году этот показатель составлял 99,2%. На уровне СФО сейчас этот показатель составляет 95,02%», — сказала Огородова.

По ее словам, для детей от 3 до 7 лет доступность детсадов также находится на уровне 100%.

«Сейчас у нас около 1 тыс. мест в детсадах не заняты. Поэтому мы начали повышать там уровень удобства, например, создавать отдельные спальные места за счет освободившихся площадей», — отметила вице-губернатор.

При этом она подчеркнула, что существует запрос от населения на появление детсадов в новых и развивающихся микрорайонах, поэтому власти занимаются поиском земельных участков и финансирования на строительство новых дошкольных учреждений.

Огородова уточнила «Интерфаксу», что очереди в детсады практически ликвидированы. «Да, есть порядка 200 семей, которые хотели бы ходить не в предложенный, а в детсад поближе к дому или в учреждение с определенной образовательной программой. Но дошкольное образование им фактически доступно», — сказала вице-губернатор.

По данным пресс-службы обладминистрации, в Томской области 186 детсадов, в том числе 19 частных и два ведомственных. Их посещают 55 тыс. 534 воспитанника.

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