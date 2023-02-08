В ТГУ запустят 3D-печать биотканей для тестирования новых препаратов

Ученые Томского госуниверситета приступают к печати биологических тканей из живых клеток, выделенных у людей. Это позволит исследовать особенности изменений при серьёзных патологиях, а также тестировать препараты, создаваемые для их лечения, сообщает пресс-служба вуза.

«В настоящее время на базе ТГУ реализуется несколько проектов, связанных с разработкой эффективных подходов для лечения онкобольных пациентов, — говорит заведующая лабораторией трансляционной молекулярной и клеточной биомедицины ТГУ, учёный Университета Гейдельберга Юлия Кжышковска. — Задача заключается в получении фундаментальных знаний о процессах развития опухоли и поиске новых методов лечения, не только продляющих жизнь онкобольных людей, но и избавляющих их от опасной патологии. Биопринтинг тканей расширит наши исследовательские возможности. Мы сможем выделять клетки с патологическим строением из биоматериалов, взятых у пациентов, культивировать эти клетки в лабораторных условиях и использовать их для печати тканей».

Ткани, воссозданные на 3D-биопринтере, будут иметь несколько типов клеток с разной плотностью, а также с ключевыми архитектурными особенностями. Это поможет проводить исследования влияния заболеваний на организм, а также прорабатывать разные способы лечения. Учёные смогут тестировать новые препараты, исключив из клинических испытаний такое звено, как исследования с участием лабораторных животных, что значительно ускорит процесс доведения новых препаратов до пациентов.

Предполагается, что биопринтинг будет использоваться в междисциплинарных исследованиях, связанных с разработкой технологий редактирования врождённого иммунитета для предотвращения процесса образования метастаз. Учёные ТГУ разрабатывают этот подход совместно с коллегами из СибГМУ в рамках масштабного проекта в области генетики, подержанного Минобрнауки РФ.

Биопринтер также будет применяться для печати живых тканей и тестирования новых материалов, разработанных учёными ТГУ для реконструктивно-восстановительной хирургии. Это одно из научных направлений, в которых ТГУ является лидером. В настоящее время материаловеды ТГУ проводят испытание новых разработок, предназначенных для замещения костной ткани и закрытия дефектов мягких тканей — кожи, мышц, стенки кровеносных сосудов, сухожилий, связок, внутренних органов. Тестирование на 3D-образцах, напечатанных из клеток, позволят достичь максимальной биосовместимости имплантов с человеческими тканями.

Вместе с принтером для биопечати в рамках проекта ТГУ Передовая инженерная школа «Агробиотек» закуплено инкубатор для выращивания клеток, амплификатор, счетчик клеток, спектрофотометр. Всё это будет использоваться для разработки новых решений и для подготовки специалистов с передовыми компетенциями в области биотехнологий.

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