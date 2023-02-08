«Газпромнефть-Восток» поддерживает медиков Томской области

8 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Газпромнефть-Восток

«Газпромнефть-Восток» оказал помощь Томской поликлинике №8 и Бакчарской районной больнице. Предприятие выделило средства для закупки гематологического анализатора, ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов, зимней спецодежды и высококачественных средств индивидуальной защиты для врачей. В общей сложности в список, сформированный на основе потребностей персонала лечебных заведений, вошло более 30 наименований медицинских изделий.

Благодаря поддержке «Газпромнефть-Востока» в Бакчарскую районную больницу поступил новый гематологический автоматический анализатор, необходимый при проведении общего анализа крови и оказании скорой медицинской помощи. Точные результаты анализа позволяют поставить правильный диагноз и выбрать верную тактику для спасения жизни. 17 зимних костюмов и 7 утепленных курток необходимы для работы звена «скорой помощи», когда медики выезжают по вызову больного к нему домой.

Поликлиника №8 на выделенные средства приобрела 8 ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов, которые уже установлены в кабинетах амбулаторного приема. Использование этого оборудования снижает риск заражения респираторным инфекциями как персонала поликлиники, так и пациентов, приходящих на прием. Закуплено 14 000 пар медицинских смотровых перчаток, которые являются средствами индивидуальной защиты для медиков при обследовании пациентов на коронавирусную инфекцию. Также проведен оперативный ремонт специализированного прибора, используемого для стерилизации медицинских инструментов.

— «Газпромнефть-Восток» на протяжении многих лет поддерживает медицинские учреждения Томской области. Особенно эта работа была важна в период борьбы с коронавирусной эпидемией. Сейчас мы улучшаем условия труда персонала лечебных учреждений и повышаем эффективность оказания помощи с использованием нового оборудования, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Выражаю благодарность и признательность предприятию «Газпромнефть-Восток» за поддержку наших медицинских организаций в течение нескольких лет и уверен, к моим словам присоединятся не только медики, которые чувствуют заботу, но и тысячи томичей, — сказал начальник Департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

— Мы выражаем искреннюю благодарность «Газпромнефть-Востоку» за оказанную финансовую помощь, направленную на профилактику заражения персонала и пациентов инфекциями, в том числе COVID-19. К примеру, перчатки являются одним из самых расходуемых медицинских изделий и их всегда необходимо иметь в достаточном количестве. А после того, как во всех кабинетах регулярно заработали рециркуляторы, к специалисту по охране труда нашей поликлиники с благодарностью обратились некоторые сотрудники. Они отметили, что их самочувствие стало намного лучше, а также снизилось количество дней нетрудоспособности из-за респираторных инфекций, — отметила исполняющая обязанности главного врача ОГАУЗ «Поликлиника №8» Татьяна Богомягкова.

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