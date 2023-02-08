Томские моржи победили в суточном марафоне по заплыву в ледяной воде

8 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Томской области «Томские моржи»

Спортсмены из Томской области одержали победу в суточном марафоне по заплыву в ледяной воде, который проходил в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в мероприятии приняли участие пловцы из Новосибирска, Иркутска, Кемерова и Новокузнецка. Наш регион представляли 17 человек.

По условиям соревнований участники команды должны были постоянно находиться в воде в течение суток. Спортсмены плыли вольным стилем, сменяя друг друга, как в эстафете. На момент проведения марафона температура воды составляла +1 °C. Общее расстояние, которое преодолели участники, составило 37 километров.

По итогам состязаний томичи проплыли 12 километром 250 метров, что позволило им занять первое место.

Фото: Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Томской области «Томские моржи».

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