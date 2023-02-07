Больше электроники и меньше нефти. Итоги 2022 года в отчете замгубернатора по экономике

7 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

По итогам 2022 года бюджет Томской области показал положительную динамику. Он был исполнен на 99,2%, с приростом доходов на 17,5%. В плане демографической ситуации Томская область по итогам 2022 года показывает незначительное уменьшение численности населения, следуя общероссийской тенденции. Об этом на прошедшей сегодня, 7 февраля, пресс-конференции сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

«По базовым макроэкономическим показателям мы видим слабоотрицательные динамики, есть положительные динамики. В целом показатели сопоставимы с теми, что мы видим в Российской Федерации», — отметил Андрей Антонов.

По его словам, прошедший год для Томской области, как и для всей страны, был годом вызовов, перемен, трансформаций и новых решений.

«Ситуация на начало 2022 года оценка была довольно пессимистичная, но благодаря федеральным, региональным мерам поддержки нам удалось стабилизировать ситуацию в Томской области. Мы, приблизительно находимся в равных параметрах с РФ, — отметил Андрей Антонов. — Вместе с правительством нам удалось оперативно решать сложности, которые возникали у наших предприятий».

Замгубернатора также отметил, что из положительных факторов можно отметить, что после ковидного периода снизились показатели смертности населения.

«Из отрицательных — мы также имеем снижение по рождаемости, увеличение миграционного оттока, — отметил Андрей Антонов. — К сожалению, динамика по убывшим чуть больше, чем по прибывшим. Но это так же характеризуется общероссийскими тенденциями, за исключением ряда городов, которые имеют столичный характер и максимально вовлекают в себя мигрирующее население».

По словам замгубернатора, несмотря на кризисные явления, приоритетом региональной администрации остается улучшение качества жизни населения.

«Впервые за 7 лет зафиксирован двухзначный уровень инфляции — 12,7%. На продовольственные товары 9,5% рост. Непродовольственные товары подорожали на 13%, услуги на практически 17%», — отмечает Андрей Антонов.

Он также сообщил, что потребительский рынок демонстрирует положительную динамику. Прирост розничного товарооборота составляет 1,3%, общественное питание выросло на 7,6%, платные услуги — на 4%. За 2022 год торговые сети открыли в Томской области 113 новых магазинов. Также рост в 6,2% показали торговые онлайн-сервисы.

«Положительную динамику в торговле нам обеспечил накопленные с начала года уровень объема продаж, назовем так, спекулятивной динамикой. Ажиотажный спрос был в марте–апреле, который объяснялся теми вызовами, которые стояли перед экономикой в связи с логистическими ситуациями», — уточнил Андрей Антонов.

По итогам 2022 года в Томской области на 15,8% увеличилось количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе — до 166,8 тыс. человек. Из них более половины занята в сфере торговли, транспорта и строительства. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составил почти 530 млрд рублей — по этому показателю региона занимает 4 место в СФО. Почти на 80% увеличилось количество самозанятых — на начало 2023 года в Томской области их насчитывается 36,6 тыс. человек.

«Развитие малого и среднего предпринимательства для нас остается приоритетным направлением, — отмечает Андрей Антонов. — У нас одна из самых высоких в РФ долей МСП в структуре экономики, поэтому для нас важно, как эта сфера себя чувствует. Для этого в регионе действует инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства».

По итогам 2022 года власти региона ожидают снижение основного индикатора экономического развития субъекта — валового распределенного продукта. Предполагается, что падение составит около 1,3%. По показателю ВРП ТО находится на 30 месте в РФ.

«Ближе к концу года появились тенденции к сокращению в обрабатывающих сферах производства, таких как химия и пищевом производстве. Положительная динамика в секторе энергетики. Рост за счет увеличения потребления электроэнергии, в том числе и в сфере обработки и электронной промышленности», — отмечает Андрей Антонов.

Кроме того, отрицательную динамику показала сфера переработки отходов. Здесь зафиксировано снижение объемов переработки черных металлов в связи с падением спроса на внутреннем рынке.

Индекс промпроизводства по добыче нефти и природного газа в Томской области снизился на 3,4%. По словам замгубернатора, это стало следствием истощения месторождений.

«Мы ожидаем, что стабилизация по этому направлению будет к 2025 году, а восстановление показателей на уровне 2012 года мы ожидаем к 2030 году за счет создания технологического полигона для палеозоя. Данная работа ведется с правительством и министерствами. Ожидаем, что в ближайшие 2-3 года мы по этому направлению продвинемся и сможем вовлечь палеозойскую нефть с помощью определенных льгот и развивать дальше это направление, — отмечает Андрей Антонов. — Во-вторых ведем проработку по 14 лицензионным участкам по переводу с налога НДПИ на налог НДД (на добавленный доход), это позволит вовлекать в оборот низкорентабельные участки. С помощью этого перехода, увеличения таких участков, можно выйти на то, чтобы не было потерь в региональном бюджете, за счет этого увеличивать добычи и использовать льготу для геологоразведки и дополнительной разведки наших месторождений. Мы работаем с компаниями, видим заинтересованность со стороны правительства, в этом направлении должны произойти положительные изменения».

Несмотря на снижение добычи нефти вклад ТЭК в развитие региональной экономики в целом не ослабевает — в ВРП 24%, а в доходной части бюджета — 22%. Среди перспективных направлений в добывающей отрасли Андрей Антонов назвал введение в эксплуатацию горно-обогатительного комбината «Ильменит».

«В третьем 2022 квартале года была увеличена переработана переработка рудных песков с приближением к проектным показателям, которые составляют порядка 575 тыс. тонн рудных песков на переработку. К 2028 году мы оцениваем, что объем переработки может достигнуть 2 млн 300 тыс. тонн рудных песков в год», — отметил Андрей Антонов.

По его словам, в дальнейшем на базе получаемых комбинатом материалов можно будет создать промышленный парк, где после глубокой переработки будет производиться продукция для строительной отрасли, металлургии и стекольной промышленности.

Замгубернатора отметил положительную динамику в отрасли создания компьютерной техники, электронных оптических изделий, машинного оборудования и металлургии. Её связывают с актуальностью импортозамещения.

«В основном спрос обусловлен работой в рамках дорожных карт с нашими вертикально интегрированными компаниями, а также выполнением масштабных задач, которые стоят по микроэлектронике в рамках ОПК, — уточнил Андрей Антонов. — Томские предприятия радиоэлектроники загружены на 100%, некоторые перешли на работу в несколько смен, реализуя проекты по импортозамещению».

Нефтеперерабатывающая промышленность напротив показала небольшой спад. На это повлияли плановый остановочный ремонт на «Томскнефтехиме», а также сокращение спроса на внутреннем рынке, связанное с уменьшением объемов смол. Кроме того, на отрасль влияют возникшие сложности с логистикой и некоторое снижением платежеспособного спроса на внутреннем рынке.

Санкционное давление и вызванное этим перестроение логистических цепочек также негативно сказалось на деревообрабатывающих предприятиях региона.

«Перенасыщен сейчас среднеазиатский рынок за счет того, что производители из европейской части России, которые были нацелены на рынки Европы перенаправляют на наши рынки. Поэтому происходит снижение цены, меняется логистика — для нас она становится чуть сложнее. Задача серьезная, мы пытаемся на федеральном уровне эти вопросы решать, чтобы обеспечить транспортную логистику для нашей традиционной продукции, которая поставляется на зарубежные рынки», — отметил Андрей Антонов.

Некоторое снижение показали и пищевики. В основном это связано с переводом производства мясной продукции компании СИБАГРО на предприятие холдинга в Новосибирск. В связи с этим в регионе уменьшился показатель производства колбасных изделий — с 18 тыс. тонн до 13 тыс. тонн. Вместе с тем выросли объемы производства молока, сыра, сливочного масла.

Строительная сфера также показала снижение на 18,5%.

«Здесь были объективные и субъективные факторы: и рост цен на стройматериалы, и увеличение цикла, связанное с привлечением кредитных средств, удорожание этих средств. Есть вопросы, связанные с градостроительной деятельностью на территории Томской области. Эти вопросы находятся на контроле», — отметил Андрей Антонов.

Также в 2022 году отмечается существенный спад инвестиционных вложений. Замедление инвестиционных процессов фиксируется по всем базовым отраслям.

«В абсолютных значениях цифры 111 млрд рублей, но если их оценивать в сопоставимых ценах, то этот уровень составляет 85% (относительно предыдущего отчетного периода — прим. ред.)», — отметил Андрей Антонов.

Среди приоритетных задач замгубернатор отметил повышение благосостояния населения, содействие занятости, реализация нацпроектов, выполнение социальных обязательств, а также импортозамещение и импортоопережение по ключевым для региона направлениям.

«Мы, конечно, перешли к новым экономическим реалиям. Мы понимаем, что в ближайший период санкционное давление продолжится, — отметил Андрей Антонов. — Есть перспективы по развитию нашей электронной промышленности. Мы видим интерес по развитию этих предприятий. На территорию Томской области заходят также новые игроки в рамках электронной промышленности и мы должны здесь максимально содействовать для того, чтобы эти производства развивались».

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