Конкурс по отбору кандидатов на выборы мэра Томска пройдет 15 марта

7 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Депутаты думы Томска на очередном собрании во вторник приняли решение о назначении на середину марта конкурса по отбору кандидатов на должность мэра города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала гордумы.

«Мы утверждаем сроки место проведение конкурса. Предлагается определить дату конкурса — 15 марта, место — зал заседаний думы Томска», — сказал председатель постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам гордумы Илья Леонтьев.

Также депутаты установили дату начала приема документов — 10 февраля, дату окончания приема документов — 3 марта.

Как сообщалось, 21 октября 2022 года группа депутатов Законодательной думы Томской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. Спикер облдумы Оксана Козловская заявляла, что законопроект внесен в связи с указом президента, согласно которому режим базовой готовности вводится и в Томской области, поэтому «сложившаяся ситуация требует принятия оперативных, выверенных решений с участием всех уровней публичной власти».

За отмену прямых выборов мэра столицы региона выступил и губернатор Владимир Мазур.

27 октября облдума внесла изменения в региональное законодательство, предполагающие переход от прямых выборов мэра Томска к конкурсной процедуре. После этого возникла необходимость внесения изменений в устав города, для чего провели публичные слушания. Из 85 голосовавших 65 выступили за отмену прямых выборов мэра Томска, 19 — против, один воздержался.

Занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

6 декабря депутаты думы Томска утвердили изменения в уставе города, которые предполагают переход от прямых выборов мэра к выборам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 22 декабря утвердили порядок их проведения.

В конце года спикер гордумы Чингис Акатаев предполагал, что выборы мэра через конкурс пройдут лишь в апреле 2023 года.

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