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Спортсмены из 10 регионов страны собрались на состязаниях по ледолазанию в Томске

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В минувшие выходные, с 3 по 5 февраля, в Томске прошли соревнования по альпинизму в дисциплине «ледолазание». В турнире, организованном Томской федерацией альпинизма совместно в Домом детства и юношества «КЕДР» при поддержке регионального департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и Клуба путешественников «Арба», приняли участие более 130 спортсменов.

Альпинисты из Томской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Новосибирской, Московской области, Санкт-Петербурга и Москвы, республики Татарстан, а также из Красноярского края соревновались в трёх всероссийских стартах.

Их ждало Первенство России в дисциплине ледолазание-скорость в четырех возрастных группах. Самому младшему участнику едва исполнилось 11 лет, а самому старшему 20. В данных соревнованиях лучшие результаты показали в старшей возрастной группе томичи Анна Павлюк, где она стала первой и Владислав Темерев, в упорной борьбе ставший бронзовым призером. Спортсмены в данной группе занимают лидирующие позиции и на взрослых соревнованиях.

В тех же возрастных группах, прошли всероссийские соревнования в дисциплине ледолазание-трудность.

«Уже в раннем возрасте спортсмены начинают специализироваться в одной из дисциплин. Кто-то больше совершенствуется в скорости, кто-то в трудности и очень немногим удаётся поддерживать хорошую форму сразу в двух видах», — отмечает тренер томских спортсменов из ДДЮ «Кедр» Елена Темерева.

Владислав Темерев стал первым в «трудности». Анна Павлюк и Тимофей Юняев завоевали «серебро», а Екатерина Волкова принесла в томскую копилку бронзовую медаль.

Одним из стартов также стал этап Кубка России сезона 2022–2023. Анны Павлюк, которая смогла пробежать за 9,5 секунд 15 вертикальных ледовых метров и стать второй в «скорости» на 4 этапе всероссийских состязаний. Впервые на соревнованиях среди женщин был зафиксирован результат 8,73 секунды у Натальи Савицкой. До этого на российских соревнованиях женщины не «выбегали» из 9 секунд.

Теперь «томская команда» готовится перемеситься в Анжеро-Судженск, где уже в среду состоятся всероссийские соревнования и 5 этап Кубка России в дисциплине «скорость». Вечером того же дня ребята поедут в Тюмень для участия в Первенстве России, а взрослых спортсменов ждёт международный страт и Чемпионат России.

Фото: Томская федерация альпинизма

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